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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Alexandre Lacazette! Görüşmeler başladı

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Alexandre Lacazette! Görüşmeler başladı

Beşiktaş'ta yönetim, iki yıldır kadrosuna katmak istediği Alexandre Lacazette için kolları yeniden sıvadı. Siyah beyazlı kulübün 33 yaşındaki golcü için görüşmelere başladığı bildirildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 06:51
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Alexandre Lacazette! Görüşmeler başladı

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Beşiktaş yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle forvet hattında ve kanatlara çalışmalar yapmaya başlayan siyah-beyazlılar, forvet hattını dünyaca ünlü isimlerden oluşturmak istiyor. Birçok alternatif isimler üzerinde duran Kara Kartal'da gündemin ilk sırasında son iki sezondur da ilgilendiğini Alexandre Lacazette geliyor. Lyon ile sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu için nabız yoklamayı sürdüren yönetim Tecrübeli oyuncu ile görüşmeye başladı.

42 MAÇTA 19 ATTI

Son yıllarda Kara Kartal'ın gündeminden düşmeyen 33 yaşındaki golcü için önceki gün Lyon'daki son maçında iki golle Fransız ekibine veda etti. Lacazette başta Beşiktaş olmak üzere kendisine gelen teklifleri doğrularken, yaptığı açıklamada, "Şimdi düşünme zamanı, yeni takımım birkaç hafta içinde netleşecek" ifadelerini kullandı. Bu sezon 42 resmi maça çıkan Fransız yıldız 19 gol atarken, 3 kez de asist yaptı. Fransız golcünün teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Kariyerinde Arsenal ve Lyon gibi üst düzey takımlarda forma giyen ilerleyen yaşına karşın üst düzeyde futbol oynamaya devam eden Lacazette, Ligue 1'de 30 maç oynayıp 15 gol kaydetti 2 asist yaptı.

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