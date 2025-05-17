CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Bankalara ödeme yapıldı

Bankalara ödeme yapıldı

Beşiktaş Kulübü; Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Denizbank'a 1 milyar 278 milyon 828 bin 670 lira konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz, toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Denizbank'a konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirmiştir."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bankalara ödeme yapıldı
Beşiktaş Kulübü; Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Denizbank'a 1 milyar 278 milyon 828 bin 670 lira konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz, toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Denizbank'a konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirmiştir."
F.Bahçe'den Goretzka harekatı!
G.Saray'a yeni Osimhen! Cimbom'dan scout transferi
DİĞER
Süper Lig gol krallığı yarışında güncel durum: 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?
Kirli oyunları bir de Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız'dan dinleyin! "Eko"sistemi çökerten açıklamalar: Otellerden milyonluk para akışı, ihale oyunları...
F.Bahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor
G.Saray'a Sane müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! 00:18
Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! 00:16
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 23:45
F.Bahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor F.Bahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor 23:40
G.Saray'a Sane müjdesi! G.Saray'a Sane müjdesi! 23:40
G.Saray'a yeni Osimhen! Cimbom'dan scout transferi G.Saray'a yeni Osimhen! Cimbom'dan scout transferi 23:40
Daha Eski
Muslera için resmi transfer açıklaması! Muslera için resmi transfer açıklaması! 23:40
F.Bahçe'den olağanüstü seçimli genel kurul kararı! F.Bahçe'den olağanüstü seçimli genel kurul kararı! 23:40
F.Bahçe'de flaş Mert Hakan gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Mert Hakan gelişmesi! 23:40
F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! 23:40
Boey transferinde olumlu geri dönüş Boey transferinde olumlu geri dönüş 23:40
Icardi şampiyonluk kutlamalarında yer alacak mı? Icardi şampiyonluk kutlamalarında yer alacak mı? 23:40