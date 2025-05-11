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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte Adana Demirspor maçı ilk 11'i

Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte Adana Demirspor maçı ilk 11'i

Reeder Samsunspor’un BAY geçtiği haftada küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, ilk yarıda yenildiği rakibini farklı geçerek Trendyol Süper Lig’de 3. sıraya oturmak istiyor. İşte tecrübeli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ilk 11 kararı... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte Adana Demirspor maçı ilk 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan son olarak derbide Fenerbahçe'yi yenerek moral bulan Beşiktaş, Süper Lig'i ilk üç sırada bitirmek için 1. Lig'e düşmesi kesinleşen son sıradaki Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

KADRODA 5 EKSİK BULUNUYOR

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı 6 oyuncu, Adana DS karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu, Salih Uçan ve Ernest Muçi, sakatlıklarından dolayı müsabakada görev yapamayacak. Kaleci Mert Günok ise Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşmüştü. Bu sezonki dördüncü sarı kartını gören tecrübeli file bekçisi, Adana DS karşısında ilk 11'deki yerini alamayacak.

ADANA DEMİR SÜRPRİZİ

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 16. haftada oynanan müsabakada Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti. Kartal, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta sahadan galip ayrılamadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

SON İKİ MAÇINI KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son iki maçtan 6 puan çıkarmayı başardı. Lige veda eden Atakaş Hatayspor'u 5-1 ile geçen Beşiktaş, bir sonraki haftada ise derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli rakibini 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

42. RANDEVU

Beşiktaş ile Adana DS, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk kez 1960-1961 sezonunda karşılaşırken, Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Beşiktaş ile Adana DS arasında Süper Lig'de yapılan 41 karşılaşmanın 18'ini siyah-beyazlı takım kazandı. Adana temsilcisi 10 maçtan galip ayrılırken, 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 63 kez fileleri havalandırdı, Adana DS ise 39 gol kaydetti.

DÖRT OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta, 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Ersin Destanoğlu, İmmobile ve Semih Kılıçsoy, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Sakatlığı süren Emirhan Topçu'da ceza sınırında yer aldı.

KALE ERSİN'E EMANET

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı kaleci Mert Günok'un yerine Adana Demirspor maçında Ersin Destanoğlu'nun görev yapması bekleniyor. Bu sezon Süper Lig'de 1, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er maç olmak üzere toplam 7 müsabakaya ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 11 gol gördü. Genç kaleci, son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynanan maçta forma giymişti.

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emrecan, Chamberlain, Hadziahmetovic, Fernandes, Arroyo, Mustafa, Rafa Silva

Adana Demirspor: Deniz, Abdulsamet, Tolga, Tayfun, İzzet, Bünyamin, Burhan, Maestro, Yusuf, Ozan, Ali Yavuz

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