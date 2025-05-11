BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Solskjaer: En önemli odağımız Avrupa'da olmak!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Ole Gunnar Solskjaer mücadelenin ardından konuştu.

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"Öncelikle maçın başının zor olduğunu ben de kabul ediyorum çünkü oyun çok fazla durdu. Oyunun ritmini yakalayamadık ama davranış biçimimiz iyiydi. Ofans yapmayı düşündük. Oyuncularımın tutumu çok iyiydi. İlk yarıda 3-4 gol atabilirdik. İlk yarı bitmeden rakibimiz golü attı ve skor olarak yakınlaştırlar. İkinci yarıda kalitemizi gösterdik. Maçı istedik ve pozitif şekilde oynadık ve çok önemli olan 3 puanı kazandık."

"Avrupa'da olmak çok önemli, şu anda en önemli odağımız üçüncü olmak."