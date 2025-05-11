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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Solskjaer: En önemli odağımız Avrupa'da olmak!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Solskjaer: En önemli odağımız Avrupa'da olmak!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 21:33 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 21:37
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Solskjaer: En önemli odağımız Avrupa'da olmak!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Ole Gunnar Solskjaer mücadelenin ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER

"Öncelikle maçın başının zor olduğunu ben de kabul ediyorum çünkü oyun çok fazla durdu. Oyunun ritmini yakalayamadık ama davranış biçimimiz iyiydi. Ofans yapmayı düşündük. Oyuncularımın tutumu çok iyiydi. İlk yarıda 3-4 gol atabilirdik. İlk yarı bitmeden rakibimiz golü attı ve skor olarak yakınlaştırlar. İkinci yarıda kalitemizi gösterdik. Maçı istedik ve pozitif şekilde oynadık ve çok önemli olan 3 puanı kazandık."

"Avrupa'da olmak çok önemli, şu anda en önemli odağımız üçüncü olmak."

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