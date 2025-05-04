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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Olivier Kemen hamlesi!

Olivier Kemen hamlesi!

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon için orta saha transfer çalışmalarını hızlandırırken, gündemine sürpriz bir ismi aldığı öğrenildi. 237foot'un haberine göre Beşiktaş, Başakşehir forması giyen Olivier Kemen'i transfer listesine aldı. Haberde Beşiktaş'ın, sezonun tamamlanmasının ardından Kemen için resmi girişimlerde bulunacağı aktarıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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Olivier Kemen hamlesi!
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon için orta saha transfer çalışmalarını hızlandırırken, gündemine sürpriz bir ismi aldığı öğrenildi. 237foot'un haberine göre Beşiktaş, Başakşehir forması giyen Olivier Kemen'i transfer listesine aldı. Haberde Beşiktaş'ın, sezonun tamamlanmasının ardından Kemen için resmi girişimlerde bulunacağı aktarıldı.
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