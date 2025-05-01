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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Alexandre Lacazette bombası! Galatasaray ile anılıyordu

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Alexandre Lacazette bombası! Galatasaray ile anılıyordu

Önümüzdeki sezon için hücum hattına etkili bir transfer yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, daha önce adı Galatasaray ile de anılan ve Lyon'da sözleşmesi bitecek olan Alexandre Lacazette için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Alexandre Lacazette bombası! Galatasaray ile anılıyordu

Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Başkan Serdal Adalı ve kurmayları kolları sıvayarak Beşiktaşlıları heyecanlandıracak transfer çalışmalarına başladı. Kara Kartal, gözünü teknik direktör Solskjaer'in de onay verdiği Lyon'un santrforu Alexandre Lacazette'e çevirdi. Siyahbeyazlılar, Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli golcünün menajerleri ile görüşme yapıldığı iddia edildi.

OLYMPIQUE LYON'A GERİ DÖNMÜŞTÜ

Futbola başladığı Lyon formasıyla başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcu, 2017 yılında 53 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer olmuştu. İngiliz devinde 5 sezon forma giyen Fransız yıldız, daha sonra tekrar Lyon'a döndü. Bir ara Galatasaray ile de adı sıkça anılan Lacazette transfere sıcak bakıyor. 3 sezondur Lyon formasını taşıyan 33 yaşındaki golcü, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 28 maçta 13 gol ve 2 asist kaydetti. Lacazette, Fransa Milli Takımı ile çıktığı 16 maçta da 3 gol attı.

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