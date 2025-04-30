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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan moral ziyareti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan moral ziyareti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi Nevzat Demir Tesisleri'ne ziyarette bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 17:59
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan moral ziyareti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi Nevzat Demir Tesisleri'ne ziyarette bulundu.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcular ile bir araya gelen Adalı, düzenlenen moral yemeğinde takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Adalı, bilgi alışverişinin ardından siyah beyazlılara Fenerbahçe maçında başarılar diledi.

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