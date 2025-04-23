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Haberler Beşiktaş Rafa, Q7'nin izinde

Rafa, Q7'nin izinde

Beşiktaş’ın Portekizli futbolculardan verim alması dikkat çeken bir ayrıntı olurken Rafa Silva’nın her şeye rağmen ortaya koyduğu performans Quaresma’yı anımsattı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Rafa, Q7'nin izinde

Sıyah-beyazlı formayı giyen Portekizli futbolcular hem bireysel hem de takım başarısı anlamında önemli işler yaptı. Kulübün efsanelerinden biri haline gelen Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta en çok maça çıkan Portekizli futbolcu oldu. İlk sezonda taraftarın sevgilisi olan Rafa Silva ise performansı ile takımını sırtladı. Kara Kartal'da 43 karşılaşma oynayan Portekizli yıldız, takımına 15 gol ve 11 asistlik katkı verdi. Rafa Silva bir de Süper Kupa kaldırdı. Beşiktaş tarihinde özel bir yeri olan Q7, siyah-beyazlı takımda 227 maçta 38 gol, 76 asistle başarılı bir grafik çizmiş, 2 lig ve 1 de Türkiye Kupası kazanmıştı. Simao, Hugo Almeida, Manuel Fernandes ve Pepe gibi yıldızlar iz bıraktı. Özellikle Almeida siyah-beyazlı formayla en çok gol atan Portekizli futbolcu oldu.

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