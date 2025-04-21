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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Zaynutdinov kayıp

Zaynutdinov kayıp

Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov formayı adeta unuttu. CSKA Moskova'dan 4.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Bahtiyar Zaynutdinov'un Beşiktaş kariyeri adeta sakatlıklarla geçti. Transfer sürecinde hemen hemen her bölgede oynayabildiği söylenen Kazak futbolcu, İstanbul'daki günlerini genelde tedaviyle geçirdi. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Zaynutdinov kayıp
Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov formayı adeta unuttu. CSKA Moskova'dan 4.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Bahtiyar Zaynutdinov'un Beşiktaş kariyeri adeta sakatlıklarla geçti. Transfer sürecinde hemen hemen her bölgede oynayabildiği söylenen Kazak futbolcu, İstanbul'daki günlerini genelde tedaviyle geçirdi. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.
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