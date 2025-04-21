DİĞER
Zaynutdinov kayıp
Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov formayı adeta unuttu. CSKA Moskova'dan 4.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Bahtiyar Zaynutdinov'un Beşiktaş kariyeri adeta sakatlıklarla geçti. Transfer sürecinde hemen hemen her bölgede oynayabildiği söylenen Kazak futbolcu, İstanbul'daki günlerini genelde tedaviyle geçirdi. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.