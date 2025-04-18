TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş, yeni sezon planlamalarına şimdiden başladı. Sezon sonunda Ciro Immobile ile yollarını ayırmayı düşünen siyah-beyazlılar, forvet transferi için listenin başına Süper Lig'den tanıdık bir ismi ekledi. İşte o isim... (BJK spor haberleri)
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, gol yollarındaki verimsizliğe çözüm arayışında radikal kararlar alarak zaman zaman santrforsuz bir 4-6-0 sistemiyle takımı sahaya sürdü.
Sezon sonunda Ciro Immobile ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş, forvet hattındaki bu sorunun gelecek sezona taşınmaması adına transfer çalışmalarını hızlandırdı.
HEDEFTE ONUACHU VAR!
Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, golcü listesinin ilk sırasına ise Süper Lig'in yakından tanıdığı bir ismi yazdı: Paul Onuachu.
Bir dönem Trabzonspor formasıyla adından söz ettiren ve Southampton'a transfer olan Nijeryalı golcü için Beşiktaş girişimlere başladı.
Siyah-beyazlılar, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmek istiyor.
PREMIER LİG'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Southampton formasıyla bu sezon 25 karşılaşmada görev alan Onuachu, toplamda 974 dakika süre buldu.
Bu süreçte 4 gol ve 1 asist üreten Nijeryalı forvet, beklenen etkiyi yaratamadı.
TRABZONSPOR PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRDI
Özellikle Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği dönemde dikkat çeken Onuachu, 25 maçta tam 17 gol atıp 4 asist yaparak toplamda 21 gole direkt katkı sağlamıştı.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan tecrübeli forvetin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.
Onuachu için bugüne kadar toplamda 25.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenmiş durumda.
ADALI'DAN TRANSFER MESAJI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da katıldığı bir televizyon programında transfer çalışmalarına dair net mesajlar verdi.
Adalı, "Önümüzdeki sezon için ciddi bir santrfor transferi yapacağız, hatta bu sayı ikiye çıkabilir. Hocamızın talepleri doğrultusunda santrfor, sol açık ve 6 numara transferi için çalışmalarımız sürüyor. Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz, kendisi karakterli bir oyuncu, kulübü zarara uğratmaz" ifadelerini kullandı.
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