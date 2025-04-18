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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş, yeni sezon planlamalarına şimdiden başladı. Sezon sonunda Ciro Immobile ile yollarını ayırmayı düşünen siyah-beyazlılar, forvet transferi için listenin başına Süper Lig'den tanıdık bir ismi ekledi. İşte o isim... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 09:20
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa arenasında beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına şimdiden start verdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

Siyah-beyazlılarda en büyük sıkıntı ise forvet hattında yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

Beklenen gol katkısını bir türlü alamayan Kartal, bu açığı genelde orta saha ve kanat oyuncularının performanslarıyla kapatmaya çalıştı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, gol yollarındaki verimsizliğe çözüm arayışında radikal kararlar alarak zaman zaman santrforsuz bir 4-6-0 sistemiyle takımı sahaya sürdü.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

Sezon sonunda Ciro Immobile ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş, forvet hattındaki bu sorunun gelecek sezona taşınmaması adına transfer çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

HEDEFTE ONUACHU VAR!

Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, golcü listesinin ilk sırasına ise Süper Lig'in yakından tanıdığı bir ismi yazdı: Paul Onuachu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

Bir dönem Trabzonspor formasıyla adından söz ettiren ve Southampton'a transfer olan Nijeryalı golcü için Beşiktaş girişimlere başladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

Siyah-beyazlılar, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

PREMIER LİG'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Southampton formasıyla bu sezon 25 karşılaşmada görev alan Onuachu, toplamda 974 dakika süre buldu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

Bu süreçte 4 gol ve 1 asist üreten Nijeryalı forvet, beklenen etkiyi yaratamadı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

TRABZONSPOR PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRDI

Özellikle Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği dönemde dikkat çeken Onuachu, 25 maçta tam 17 gol atıp 4 asist yaparak toplamda 21 gole direkt katkı sağlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan tecrübeli forvetin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

Onuachu için bugüne kadar toplamda 25.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

ADALI'DAN TRANSFER MESAJI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da katıldığı bir televizyon programında transfer çalışmalarına dair net mesajlar verdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Tanıdık yıldız liste başı

Adalı, "Önümüzdeki sezon için ciddi bir santrfor transferi yapacağız, hatta bu sayı ikiye çıkabilir. Hocamızın talepleri doğrultusunda santrfor, sol açık ve 6 numara transferi için çalışmalarımız sürüyor. Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz, kendisi karakterli bir oyuncu, kulübü zarara uğratmaz" ifadelerini kullandı.

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