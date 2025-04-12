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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: "Mustafa, Haaland'a benziyor!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: "Mustafa, Haaland'a benziyor!"

Son dakika Beşiktaş haberi | Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş evinde RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. İşte Solskjaer'in açıklamaları... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 18:31
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: "Mustafa, Haaland'a benziyor!"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. İşte Solskjaer'in maç öncesi değerlendirmeleri...

"BİZ HAZIRIZ"

"3 aydan beri buradayız, çok iyi çalışıyoruz. Avrupa'ya gitmek için çok çalışıyoruz. Çok önemli bir maç. Sakat ve cezalı oyuncularımız var özellikle savunma hattında. Topla iyi olmak zorundayız. İyi bir şekilde topa sahip olmalıyız maçı domine etmek. Başakşehir de iyi bir takım. Piatek gibi çok gol atan bir oyuncuları var ama biz hazırız."

"HAALAND'A BENZİYOR"

"Mustafa'yı çok seviyorum, çok iyi potansiyeli var. Haaland ile çalıştım. Mustafa'nın futbola olan aşkı ve öğrenme isteği ona benziyor. Oynaması ve daha çok süre alması lazım. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Geçen hafta iyi oynadı. Milot da o maçta iyiydi. 10 kişi olmamıza rağmen takım iyi oynadık. 2-3 gol daha atabilirdik o maçta. Mustafa çok büyük bir yetenek. Gelişimini görüyoruz. Potansiyeli çok iyi. Çok çalışır ve mütevazi olursa çok iyi bir oyuncu olur. Umarım iyi bir performans gösterir bugün de."

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