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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Solskjaer'den Osimhen'e özel önlem! Yıldız golcüyü böyle durduracak

BEŞİKTAŞ HABERİ: Solskjaer'den Osimhen'e özel önlem! Yıldız golcüyü böyle durduracak

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Solskjaer, sarı-kırmızılıların golcüsü Victor Osimhen'e özel önlem almak istiyor. Norveçli çalıştırıcı, Nijeryalı yıldızı durdurma görevini ise o futbolcuya verdi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 11:22
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Solskjaer'den Osimhen'e özel önlem! Yıldız golcüyü böyle durduracak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak derbide sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Solskjaer'den Osimhen'e özel önlem! Yıldız golcüyü böyle durduracak

Siyah-beyazlı ekipte savunmadaki eksikler can sıkarken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sağlıklı oyuncularından maksimum verim almanın planlarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Solskjaer'den Osimhen'e özel önlem! Yıldız golcüyü böyle durduracak

Cumartesi günü oynanacak derbide Galatasaray'a karşı Zaynutdinov, Uduokhai, Emrecan ve Necip'ten yararlanamayacak olan Norveçli teknik adam, Osimhen'i durdurmak için ise o ismi görevlendirmeye karar verdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Solskjaer'den Osimhen'e özel önlem! Yıldız golcüyü böyle durduracak

EMİRHAN TOPÇU'YA ÖZEL GÖREV

Solskjaer, Galatasaray'ın en önemli gol silahı olan Victor Osimhen'i durdurma görevini Emirhan Topçu'ya verecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Solskjaer'den Osimhen'e özel önlem! Yıldız golcüyü böyle durduracak

Hürriyet'in haberine göre, Dün savunma ağırlıklı bir antrenman yaptıran Solskjaer, Emirhan'la özel ilgilenirken derbide yapması gerekenler hakkında taktik bilgiler verdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Solskjaer'den Osimhen'e özel önlem! Yıldız golcüyü böyle durduracak

Solskjaer, genç stoperden maç boyu Osimhen'i marke etmesini ve Nijeryalı golcüye göz açtırmamasını istedi.

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