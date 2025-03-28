BEŞİKTAŞ HABERİ: Solskjaer'den Osimhen'e özel önlem! Yıldız golcüyü böyle durduracak
Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Solskjaer, sarı-kırmızılıların golcüsü Victor Osimhen'e özel önlem almak istiyor. Norveçli çalıştırıcı, Nijeryalı yıldızı durdurma görevini ise o futbolcuya verdi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
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EMİRHAN TOPÇU'YA ÖZEL GÖREV
Solskjaer, Galatasaray'ın en önemli gol silahı olan Victor Osimhen'i durdurma görevini Emirhan Topçu'ya verecek.
Hürriyet'in haberine göre, Dün savunma ağırlıklı bir antrenman yaptıran Solskjaer, Emirhan'la özel ilgilenirken derbide yapması gerekenler hakkında taktik bilgiler verdi.
Solskjaer, genç stoperden maç boyu Osimhen'i marke etmesini ve Nijeryalı golcüye göz açtırmamasını istedi.
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