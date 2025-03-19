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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ligdeki son iki maçından da mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu, sezon sonunda takımdan ayrılarak Süper Lig ekibine transfer olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 09:28
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

Beşiktaş'ta düzenli olarak forma şansı bulamayan Onur Bulut, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

Svensson'un olmamasına rağmen, sağ bekte Tayyip Talha'nın 11 başlamasının ardından morali bozulan Onur'un menajerine, "Bana kulüp bul. Yaz transfer döneminde ayrılmak istiyorum" dediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

İkas Eyüpspor'un Onur için yaz aylarında devreye girebileceği belirtildi.

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