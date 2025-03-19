TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ligdeki son iki maçından da mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu, sezon sonunda takımdan ayrılarak Süper Lig ekibine transfer olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Onur Bulut bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 maçta 1 asist kaydetti.
Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeriyse 1.4 milyon Euro.
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