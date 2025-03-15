TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! İşte son taliplisi
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcuya son olarak İngiltere Premier Lig'den o takımın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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Beşiktaş, 19 yaşındaki futbolcusu için 15 milyon euro bonservis talep ediyor.
Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 resmi maçta forma giydi.
Bu müsabakaların 19'una ilk 11'de başlayan hücum oyuncusu 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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