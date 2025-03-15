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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! İşte son taliplisi

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! İşte son taliplisi

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcuya son olarak İngiltere Premier Lig'den o takımın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 15:02
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! İşte son taliplisi

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! İşte son taliplisi

Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla önemli kulüplerin radarına giren Semih Kılıçsoy'a bir talip daha çıktı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! İşte son taliplisi

Aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın İtalyan basınından derlediği habere göre İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! İşte son taliplisi

Beşiktaş, 19 yaşındaki futbolcusu için 15 milyon euro bonservis talep ediyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! İşte son taliplisi

Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 resmi maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu! İşte son taliplisi

Bu müsabakaların 19'una ilk 11'de başlayan hücum oyuncusu 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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