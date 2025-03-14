Dersimiz taktik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

RICARDO SİFTAH YAPACAK

Beşiktaş'ın devre arasında La Equidad'dan 1 milyon 940 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Elan Ricardo, siyahbeyazlı formayla siftah yapmaya hazırlanıyor. 21 yaşındaki oyuncunun Konya deplasmanında ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkması bekleniyor.

YOLCULUK BUGÜN

Beşiktaş, bugün saat 12.00'de yapacağı idmanla Konya maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kafile, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Konya'ya gidecek.