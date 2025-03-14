  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Dersimiz taktik

Dersimiz taktik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dersimiz taktik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

RICARDO SİFTAH YAPACAK

Beşiktaş'ın devre arasında La Equidad'dan 1 milyon 940 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Elan Ricardo, siyahbeyazlı formayla siftah yapmaya hazırlanıyor. 21 yaşındaki oyuncunun Konya deplasmanında ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkması bekleniyor.

YOLCULUK BUGÜN

Beşiktaş, bugün saat 12.00'de yapacağı idmanla Konya maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kafile, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Konya'ya gidecek.

Osimhen'e S. Arabistan'dan talip çıktı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
50 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yeşilçam'ın en güzel aşkı: Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu'nun bitmeyen sevgisi...
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: "Gelin el ele verelim kirli planları çöp sepetine atalım"
En-Nesyri'ye Premier Lig ekibinden kanca!
G.Saray'a Rumen kaleci!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan VAR hakemine sitem! Mourinho'dan VAR hakemine sitem! 02:49
Kanarya'ya İskoçya'da hakem engeli! Kanarya'ya İskoçya'da hakem engeli! 02:49
Rangers deplasmanında hakemden skandal 'penaltı' kararları! Rangers deplasmanında hakemden skandal 'penaltı' kararları! 02:49
Mourinho: Son saniyeye kadar savaşacağız! Mourinho: Son saniyeye kadar savaşacağız! 02:49
F.Bahçe Beko'dan evinde üst üste 6 galibiyet! F.Bahçe Beko'dan evinde üst üste 6 galibiyet! 02:49
Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! 02:49
Daha Eski
Arda Güler için Inter iddiası! Arda Güler için Inter iddiası! 02:49
A. Bilbao çeyrek final biletini kaptı! A. Bilbao çeyrek final biletini kaptı! 02:49
Fırtına resmen açıkladı! Güneş ve Tekke... Fırtına resmen açıkladı! Güneş ve Tekke... 02:49
F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma sağlandı 02:49
Osimhen: Tek istediğim şey... Osimhen: Tek istediğim şey... 02:49
Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? 02:49