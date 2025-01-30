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Haberler Beşiktaş Beşiktaş son 24 için Twente deplasmanında! İşte muhtemel ilk 11

Beşiktaş son 24 için Twente deplasmanında! İşte muhtemel ilk 11

UEFA Avrupa Ligi'nde 24. sırada yer alan Beşiktaş, fikstürdeki son maçta Twente deplasmanında bir üst tur için olmak ya da olmamak mücadelesi verecek. İşte Ole Gunnar Solskjaer'in muhtemel ilk 11'i... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Beşiktaş son 24 için Twente deplasmanında! İşte muhtemel ilk 11

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında bugün Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Twente Stadı'nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlayacağı saat 23.00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek. Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor.

KARTAL'DA 5 EKSIK VAR

Beşiktaş'ta Twente karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek. Necip Uysal ve Chamberlain'nin yanı sıra Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç ve gribal enfeksiyon geçiren Cher Ndour Hollanda temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Jonas Svensson ile Emirhan Topçu durumunun ise sağlık heyetiyle yapılacak değerlendirmenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

KAZANIRSA PLAY-OFF'A KALACAK

Avrupa Ligi'nde 24. sırada yer alan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek. Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da çeşitli senaryolar mümkün. Kartal, tek farklı mağlup olur ve Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla mağlup ederse siyah-beyazlıların Avrupa serüveni son bulacak. Beşiktaş'ın bir farkla yenilgisi durumunda ise Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 5 farklı kaybederse, İstanbul ekibi, Macaristan temsilcisini geride bırakacak ve yoluna devam edecek. Beşiktaş bir farkla yenilse de ilk 24 içinde olmayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı Maccabi Tel Aviv'e mağlup olur, Braga evinde Lazio karşısında galip gelemez ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, play-off etabına yükselen siyah-beyazlılar olacak. Ligde 9 puana sahip Roma'nın da ikinci sırada yer alan Eintracht Frankfurt'a evinde 7 farklı yenilmesi sonucu Beşiktaş, tek farklı mağlubiyet alsa da İtalyan ekibini geride bırakacak ve play-off oynayacak.

131. KEZ BOY GÖSTERECEK

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 130 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusumaçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 48 mağlubiyet aldı. Kartal, Hollanda takımlarıyla 12. karşılaşmasına çıkacak. Bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik 8 mağlubiyet aldı.

TWENTE'NİN BİZE ŞANSI TUTMUYOR

Twente ise bugünkü müsabaka ile birlikte Türk takımlarına 10. kez rakip olacak. Bursaspor ile oynadığı 2 karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan Hollanda ekibi, Fenerbahçe ile oynadığı 5 mücadeleden de 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Eskişehirspor'la da 2 kez rakip olan Twente, yine 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TWENTE: UNNERSTALL, LAGERBIELKE, VAN ROOIJ, EDDINE, BRUNS, ROTS, STEIJN, VLAP, SADILEK, LTAIEF, WOLFSWINKEL

BEŞİKTAŞ: MERT, ONUR, UDUOKHAI, ZAYNUTDINOV, MASUAKU, AL MUSRATI, GEDSON, RAFA SILVA,RASHICA, MUÇI, IMMOBILE

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