  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Emirhan yoklaması

Emirhan yoklaması

Beşiktaş, Bayern Münih II forması giyen Emirhan Demircan ile ilgileniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emirhan yoklaması

Beşiktaş, Bayern Münih II forması giyen Emirhan Demircan ile ilgileniyor. Başkan Serdal Adalı, seçim sürecinde Avrupa'da oynayan yerli futbolcular için planları olduğunu söylemişti. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda transfer için harekete geçti. Yönetimin, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunun şartlarını sorduğu belirtildi. Sağ kanat ve forvet hattında da görev yapabilen genç futbolcunun güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösteriliyor

ROMULO DA GÜNDEMDE

İmmobıle'nın takımdan ayrılmaması durumunda bile forvet hattını yeniden şekillendirme isteyen siyah-beyazlı yetkililer, Göztepe'nin golcü yıldızı Romulo'yu gündemine aldı. Göztepe'de bu sezon 18 maçta süre bulan Romulo, 10 gol attı ve 6 asist yaptı. İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Athletico Paranaense'den 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini 2.5 milyon euro karşılığında satın almıştı.

ERSİN İÇİN WATFORD'A RET

Beşiktaş, altyapıdan yetişen kalecisi Ersin Destanoğlu'nu bırakmıyor. Başkan Serdal Adalı, Ersin Destanoğlu ile görüştü ve takımda kalmasını istedi. Bu görüşmenin ardından Watford'dan Ersin için gelen 1.5 milyon euro'luk teklif kabul edilmedi. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 24 yaşındaki Ersin Destanoğlu'nun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Öte yandan, Beşiktaş'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, orta saha oyuncusu Al Musrati'nin takımda kalmasını istedi.

KIRKLARELİ MAÇI OLİMPİYAT'TA

Beşıktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Salı günü Kırklarelispor ile oynanacak maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı.

GRAF GELİYOR

Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Eduard Graf ile geçtiğimiz günlerde anlaşmasını sağlamış ve ekibini tamamlamasını beklemişti. Graf'ın, kendi ekibini de hazırladığı ve birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek kulüpteki görevine resmen başlayacağı öğrenildi. Son olarak Borussia Dortmund'da çalışan Alman futbol adamının, Beşiktaş'a beraberinde 4 scout daha getireceği ifade edildi.

TAKIMDA TUTULACAK

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde de yollarını ayırmak istediği Chamberlain, İngiliz ekipleri ile görüşmeler gerçekleştirse de beklediği teklifleri bulamadığı için takımda kalmıştı. Chamberlain, turun geçilmesi halinde Avrupa Ligi'nde de yeni listeye dahil edilecek. Chamberlain'in yaz transfer dönemindeki gibi İngiltere'ye dönüp dönmeme ihtimali ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Chamberlain, bu sezon ligde 5 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.

G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor!
Arap basınından Talisca müjdesi!
DİĞER
Son dakika haberi: Lyon maçının yıldızı Yusuf Akçiçek hakkında yeni gerçek ortaya çıktı! Meğerse Mourinho...
Konya Selçuklu'da bir bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkazda
Cimbom'dan yeni Çilek transferi!
F.Bahçe'den Maximin yerine flaş isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak Cumartesi 07:10
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 00:20
G.Saray'da Sara müjdesi! G.Saray'da Sara müjdesi! 00:20
F.Bahçe zirveye göz kırptı! F.Bahçe zirveye göz kırptı! 00:20
İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! 00:20
Carlos F.Bahçe ile ilk antrenmanında! Carlos F.Bahçe ile ilk antrenmanında! 00:20
Daha Eski
Talisca Al-Nassr'a veda etti! Talisca Al-Nassr'a veda etti! 00:19
Barış Alper'in transferini açıkladılar! Barış Alper'in transferini açıkladılar! 00:19
Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i 00:19
F.Bahçe'den Fransız yıldıza kanca! F.Bahçe'den Fransız yıldıza kanca! 00:19
F.Bahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! 00:19
Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! 00:19