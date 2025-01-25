Emirhan yoklaması

Beşiktaş, Bayern Münih II forması giyen Emirhan Demircan ile ilgileniyor. Başkan Serdal Adalı, seçim sürecinde Avrupa'da oynayan yerli futbolcular için planları olduğunu söylemişti. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda transfer için harekete geçti. Yönetimin, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunun şartlarını sorduğu belirtildi. Sağ kanat ve forvet hattında da görev yapabilen genç futbolcunun güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösteriliyor

ROMULO DA GÜNDEMDE

İmmobıle'nın takımdan ayrılmaması durumunda bile forvet hattını yeniden şekillendirme isteyen siyah-beyazlı yetkililer, Göztepe'nin golcü yıldızı Romulo'yu gündemine aldı. Göztepe'de bu sezon 18 maçta süre bulan Romulo, 10 gol attı ve 6 asist yaptı. İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Athletico Paranaense'den 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini 2.5 milyon euro karşılığında satın almıştı.

ERSİN İÇİN WATFORD'A RET

Beşiktaş, altyapıdan yetişen kalecisi Ersin Destanoğlu'nu bırakmıyor. Başkan Serdal Adalı, Ersin Destanoğlu ile görüştü ve takımda kalmasını istedi. Bu görüşmenin ardından Watford'dan Ersin için gelen 1.5 milyon euro'luk teklif kabul edilmedi. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 24 yaşındaki Ersin Destanoğlu'nun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Öte yandan, Beşiktaş'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, orta saha oyuncusu Al Musrati'nin takımda kalmasını istedi.

KIRKLARELİ MAÇI OLİMPİYAT'TA

Beşıktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Salı günü Kırklarelispor ile oynanacak maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı.

GRAF GELİYOR

Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Eduard Graf ile geçtiğimiz günlerde anlaşmasını sağlamış ve ekibini tamamlamasını beklemişti. Graf'ın, kendi ekibini de hazırladığı ve birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek kulüpteki görevine resmen başlayacağı öğrenildi. Son olarak Borussia Dortmund'da çalışan Alman futbol adamının, Beşiktaş'a beraberinde 4 scout daha getireceği ifade edildi.

TAKIMDA TUTULACAK

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde de yollarını ayırmak istediği Chamberlain, İngiliz ekipleri ile görüşmeler gerçekleştirse de beklediği teklifleri bulamadığı için takımda kalmıştı. Chamberlain, turun geçilmesi halinde Avrupa Ligi'nde de yeni listeye dahil edilecek. Chamberlain'in yaz transfer dönemindeki gibi İngiltere'ye dönüp dönmeme ihtimali ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Chamberlain, bu sezon ligde 5 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.