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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | İngiliz ekibi Semih Kılıçsoy'dan vazgeçmiyor! Ara transferde öncelikli hedef

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | İngiliz ekibi Semih Kılıçsoy'dan vazgeçmiyor! Ara transferde öncelikli hedef

Beşiktaş'ın yıldız ismi Semih Kılıçsoy hakkında İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Yaz transfer döneminde Milli yıldıza talip olan o takım, ara transferde yeniden Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 12:59 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 13:01
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | İngiliz ekibi Semih Kılıçsoy'dan vazgeçmiyor! Ara transferde öncelikli hedef

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy hakkında önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | İngiliz ekibi Semih Kılıçsoy'dan vazgeçmiyor! Ara transferde öncelikli hedef

Milli futbolcuya yaz transfer döneminde Aston Villa talip olmuş ancak transferi gerçekleşmemişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | İngiliz ekibi Semih Kılıçsoy'dan vazgeçmiyor! Ara transferde öncelikli hedef

Semih Kılıçsoy için son olarak İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | İngiliz ekibi Semih Kılıçsoy'dan vazgeçmiyor! Ara transferde öncelikli hedef

ASTON VILLA YENİDEN DEVREDE

Football Insider'da yer alan haberde, Aston Villa'nın transfer dönemi kapanmadan önce Semih Kılıçsoy'u transfer etmeyi planladığı yazıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | İngiliz ekibi Semih Kılıçsoy'dan vazgeçmiyor! Ara transferde öncelikli hedef

UNAI EMERY SEMİH'İN HAYRANI

Haberin devamında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin Semih Kılıçsoy'un uzun zamandır hayranı olduğu ve hücum opsiyonlarını güçlendirmek için milli futbolcuyu öncelikli hedef olarak belirlediği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | İngiliz ekibi Semih Kılıçsoy'dan vazgeçmiyor! Ara transferde öncelikli hedef

Haberde son olarak Aston Villa'nın, şu anda Ollie Watkins, Jhon Duran ve yeni transfer Donyell Malen'den oluşan hücum hattına Türk yıldızını katmayı planladığı belirtildi.

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