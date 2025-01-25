BEŞİKTAŞ HABERLERİ | İngiliz ekibi Semih Kılıçsoy'dan vazgeçmiyor! Ara transferde öncelikli hedef
Beşiktaş'ın yıldız ismi Semih Kılıçsoy hakkında İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Yaz transfer döneminde Milli yıldıza talip olan o takım, ara transferde yeniden Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 12:59 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 13:01
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
ASTON VILLA YENİDEN DEVREDE
Football Insider'da yer alan haberde, Aston Villa'nın transfer dönemi kapanmadan önce Semih Kılıçsoy'u transfer etmeyi planladığı yazıldı.
UNAI EMERY SEMİH'İN HAYRANI
Haberin devamında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin Semih Kılıçsoy'un uzun zamandır hayranı olduğu ve hücum opsiyonlarını güçlendirmek için milli futbolcuyu öncelikli hedef olarak belirlediği vurgulandı.
Haberde son olarak Aston Villa'nın, şu anda Ollie Watkins, Jhon Duran ve yeni transfer Donyell Malen'den oluşan hücum hattına Türk yıldızını katmayı planladığı belirtildi.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Semih Kılıçsoy'un, Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
DİĞER