UEFA’dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında asker selamı veren Kanichowsky’e kınama cezası

UEFA, geçtiğimiz günlerde oynanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında dikkat çeken bir olayla ilgili kararını açıkladı. Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin maç sırasında asker selamı vermesi üzerine UEFA, futbolcuyu "uygunsuz davranışı" nedeniyle kınama cezasına çarptırdı.

Maçın ardından sosyal medyada geniş yankı bulan bu hareket, sporun siyasetle karıştırılmaması gerektiği yönünde çeşitli tartışmalara neden olmuştu. UEFA, bu olayla ilgili başlattığı disiplin soruşturmasını tamamlayarak Kanichowsky'e resmi bir kınama cezası verdiğini duyurdu.

Kanichowsky'nin bu hareketi, futbol dünyasında farklı tepkilere yol açarken Beşiktaş camiasından da olayın uluslararası futbol değerlerine aykırı olduğu yönünde eleştiriler gelmişti.