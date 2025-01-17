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Haberler Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ta görev yapacağı için heyecanlı

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ta görev yapacağı için heyecanlı

Beşiktaş'ın görüşmelere başladığını duyurduğu Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Çok heyecanlıyım. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Burası harika geçmişi olan büyük bir camia." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 18:28
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Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ta görev yapacağı için heyecanlı

İstanbul'a gelen Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamasında, göreve başlamak için sabırsızlandığını söyledi.

Kulüp yöneticileriyle tanışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Solksjaer, "Herkesin yüzü gülüyor. Kendimi evimde hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Burası harika geçmişi olan büyük bir camia. Başkanla konuştuğumuz projeyi kalbime çok yakın hissettim. Çünkü başkanımızın futbol için söyledikleri içime çok sindi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarına da değinen 51 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız çok önemli. Yönetim kurulumuzla da bunu konuşuyorduk. İnanılmaz tutkulular. Norveç'te çocuklarımın yaşadığı yerde bir restoran var. Orada birçok Türk dostum var. Bana sürekli taraftarlardan bahsettiler. Arild Stavrum benim çocukluk arkadaşım, daha önce Beşiktaş'ta oynadı. Ronny Johnsen de öyle. Onlar bana buradaki taraftarlardan bahsettiler, Beşiktaş'a yakışır bir takım görmek istediklerini anlattılar. Gerçekten harikalar. Gerçek futbol taraftarları. Takımlarına yürekten destek olan, asla ama asla desteği bırakmayan müthiş bir taraftar."

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