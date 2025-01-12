Beşiktaş'ta Felix Magath sesleri! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik adam olarak takımı kimin devralacağı merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Alman basını siyah-beyazlıların 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam Felix Magath ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 10:25 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 10:30
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Alman çalıştırıcı son olarak Hertha Berlin'i çalıştırmıştı. Magath 2022'den beri herhangi bir takımın başında görev almıyor.
KARİYERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI!
Magath'ın teknik adamlık kariyerinde Bayern Münih ile 2 kez Bundesliga 2 kez Alman Kupası ve 1 kez Almanya Lig Kupası kazanma başarısı gösterdi.
Alman çalıştırıcının özellikle 2008-09 sezonunda ise Wolfsburg'a Almanya Bundesliga'yı kazandırması çok büyük yankı uyandırmıştı.
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