  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Felix Magath sesleri! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Beşiktaş'ta Felix Magath sesleri! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik adam olarak takımı kimin devralacağı merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Alman basını siyah-beyazlıların 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam Felix Magath ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 10:25 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 10:30
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MESUT ERKAM ŞAHİN
Beşiktaş'ta Felix Magath sesleri! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Beşiktaş son olarak Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Beşiktaş'ta Felix Magath sesleri! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Alınan galibiyetle taraftarlarına moral veren siyah-beyazlılarda son olarak flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta Felix Magath sesleri! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Bild'in yer verdiği habere göre Beşiktaş, teknik adamlık konusunda 71 yaşındaki Felix Magath ile görüşüyor.

Beşiktaş'ta Felix Magath sesleri! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Alman çalıştırıcı son olarak Hertha Berlin'i çalıştırmıştı. Magath 2022'den beri herhangi bir takımın başında görev almıyor.

Beşiktaş'ta Felix Magath sesleri! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

KARİYERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI!

Magath'ın teknik adamlık kariyerinde Bayern Münih ile 2 kez Bundesliga 2 kez Alman Kupası ve 1 kez Almanya Lig Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Beşiktaş'ta Felix Magath sesleri! Flaş gelişmeyi Almanlar duyurdu

Alman çalıştırıcının özellikle 2008-09 sezonunda ise Wolfsburg'a Almanya Bundesliga'yı kazandırması çok büyük yankı uyandırmıştı.

Fenerbahçe'de varsa yoksa stoper!
G.Saray'a yeni Chicratio yolda!
DİĞER
75 yaşındaki Edip Akbayram'ın son sağlık durumunu Ferhat Göçer açıkladı! "Ameliyat edildi, durumu ciddi"
CHP'li belediyeler soygunun 'su'yunu çıkardı! İstanbul'da %837 Ankara'da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura
Cengiz Ünder'e 'Süper' talip!
Maçın ardından flaş hakem eleştirisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? 10:46
Beşiktaş'a hoca için Alman efsane! Beşiktaş'a hoca için Alman efsane! 10:24
Fenerbahçe'de varsa yoksa stoper! Fenerbahçe'de varsa yoksa stoper! 10:20
RAMS Başakşehir - Galatasaray maç bilgileri RAMS Başakşehir - Galatasaray maç bilgileri 10:17
Okan Buruk onay verdi! Galatasaray'da Lemina bombası... Okan Buruk onay verdi! Galatasaray'da Lemina bombası... 10:00
12 Ocak Pazar günü hangi maçlar var? 12 Ocak Pazar günü hangi maçlar var? 09:56
Daha Eski
Maçın ardından flaş hakem eleştirisi! Maçın ardından flaş hakem eleştirisi! 08:59
"Bir cisim yaklaşıyor" "Bir cisim yaklaşıyor" 01:18
Kerem ve Orkun'dan ilk kupa! Portekiz Lig Kupası Benfica'nın Kerem ve Orkun'dan ilk kupa! Portekiz Lig Kupası Benfica'nın 01:13
Kenan yetmedi Kenan yetmedi 01:08
Kerem ve Orkun'dan ilk kupa! Portekiz Lig Kupası Benfica'nın Kerem ve Orkun'dan ilk kupa! Portekiz Lig Kupası Benfica'nın 01:04
Kartal 3 puan hasretine son verdi! Kartal 3 puan hasretine son verdi! 00:20