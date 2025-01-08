Dertler Rafa kalktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon uygulamaya konan yeni formatla başlayan grup aşamasının ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 yendi. Beşiktaş, ATV'den naklen yayınlanan D Grubu ilk maçında siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 20. dakikada Rafa Silva kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, böylece bu sezonki kupa macerasına da zaferle başlamış oldu.

SAVUNMA YİNE ALARM VERDİ

Beşiktaş özellikle ikinci yarıda kalesinde büyük tehlikeler yaşadığı maçı Mert Günok'un başarılı kurtarışlarıyla kazanmayı bildi. Ligde ve Avrupa'da hayli kötü bir süreçten geçen Kara Kartal, dertleri Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın golüyle bir süreliğine rafa kaldırmış oldu. Ancak siyah-beyazlı savunma yine alarm verdi. Kartal kupadaki ikinci maçını 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile oynayacak. Bu arada Beşiktaş sıradaki üç resmi maçını içerde oynayacak.

MERT MÜTHİŞ KURTARDI

Beşiktaş'ın bu sezon eleştiri almayan ender isimlerinden Mert Günok, dün yine kalesinde harika işler çıkardı. Kaptan, 53. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı frikikte köşeye giden topu muhteşem bir refleksle kurtardı. Pozisyonun devamında Garry Rodrigues'in vuruşuna da atletik bir şekilde tepki verip topu kornere çelen Mert, kalesini gole kapattı.

'BAŞLANGIÇ ÖNEMLİYDİ'

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, "İyi olmayan bir süreçten geçiyorduk. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Kupa bizim için asıl hedef haline geldi. Başlangıç önemliydi. Umarım sonuna kadar gidip kupayı alırız" dedi.

SİVASSPOR'UN İKİ GOL VURUŞU DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha istekli bir görüntü ortaya koyan Sivasspor 69. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın vuruşunda köşeye giden top direkten geri döndü. Pozisyonu takip eden Uğur Çiftçi topu kaleye yolladı ama Mert Günok gole izin vermedi. 87. dakikada da Uğur Çiftçi, Mertin boş bıraktığı kaleye topu yolladı ama direğe takıldı.

KULÜBEDE BATTANİYE

Soğuk hava futbolcuları dondurdu! 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta yedek kulübesinde oturan futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu. Statta hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Bu arada yedek kulübesinde oturan futbolcular ise battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

4 MAÇ SONRA GALİBİYET GELDİ

Ligde ve Avrupa'da kötü bir performans ortaya koyan Beşiktaş, kupa serüvenine zaferle başlarken 4 maçlık galibiyet hasretini de dindirdi. Son 9 maçta sadece bir kez kazanan Kartal, son dört maçında Bodo/Glimt ve Adana Demir'e kaybetmiş, Alanya ve Çaykur Rize ile berabere kalmıştı. Kupadaki Sivas sınavında galibiyet hasreti bitti.

TOPRAKTEPE'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, ligde 1-1 biten Çaykur Rizespor maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Rize sınavında sakatlanan Tayyip Talha ile birlikte Al Musrati, Salih Uçan ve İmmobile dünkü maçta yer almadı. Topraktepe, bu isimlerin yerine Uduokhai, Masuaku, Joao Mario ve Cher Ndour'a ilk 11'de şans verdi.

JOAO MARİO ASİSTLE DÖNDÜ!

Sezon başında büyük umutlarda Benfica'dan transfer edilen Joao Mario, yaklaşık iki aylık aradan sonra ilk 11'e döndü. En son 10 Kasım'daki Başakşehir maçına 11'de sahaya çıkan Portekizli oyuncu, dünkü mücadelede vatandaşı Rafa Silva'nın attığı golün asistini yaptı. Mario, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 14 resmi maçta 2 asist yapabildi.