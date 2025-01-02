  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray Son çalımı!

Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray Son çalımı!

Beşiktaş'ta çiçeği burnunda yönetim seçim zaferini perçinlemek ve nazire yapmak için bomba bir transfere kanat çırpıyor. Kara Kartal; F.Bahçe ve G.Saray’ın da istediği Hotspur’un yıldızı Koreli Son’un işini bitirip yeni yıla ve sezona mutlu girmek istiyor. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray Son çalımı!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Beşıktaş yönetimi transfer çalışmalarına büyük bir heyecanla start verdi. Başkan Serdal Adalı önceki gün Ümraniye'de teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile görüşerek takımın eksik yönleri hakkında bilgi aldı. Özellikle kanat, sol bek ve forvete takviye yapmayı düşünen siyah-beyazlılar tribünleri ayağa kaldıracak bomba bir transfer yapmayı planlıyor. Kara Kartal, kadroyu dünya yıldızıyla güçlendirmek için düğmeye bastı. 10 sezondur Tottenham'da forma giyen Heung-min Son için harekete geçen Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Güney Koreli futbolcu için tüm şartları zorlayacak.

EZELİ RAKİPLER DE TALİP

Avrupa'nın dev kulüplerinden yaşından dolayı beklediği teklifi alamayan Güney Koreli oyuncunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 Haziran'da sona eriyor. Tottenham'ın da kontrat yenileme teklif etmediği Son, kaptanlığını yaptığı Londra ekibine veda edebileceğinin de sinyallerini vermişti. İngiliz basınının duyurduğu habere göre 32 yaşındaki yıldız için Türkiye'den yeni bir talip çıktı. Son'a geçtiğimiz günlerde F.Bahçe ve G.Saray'ın da ilgisi olduğu ifade edilmişti. Bu sezon Tottenham formasıyla 16 maça çıkan Son 5 gol ve 6 asiste imza attı.

628 MAÇTA 234 GOL 104 ASiST

Karıyeri boyunca 628 mücadeleye çıkan Heungmin Son 234 gol atıp 104'te asist yaparam toplamda 337 gole direkt etki etti. Son, bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de 16 maça çıktı. Güney Koreli oyuncu, 1 bin 214 dakika sahada kalırken, 5 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray'dan ses getirecek hamle! Menajerinden randevu istediler...
G.Saray'a Icardi şoku!
DİĞER
8 yıllık savaş bitti: Angelina Jolie ve Brad Pitt bakın nasıl boşandı!
Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a telefon! CHP'den İmralı temasına destek: Üzerimize düşeni yapacağız
Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor...
G.Saray'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal 2025'e 3 puanla başladı Arsenal 2025'e 3 puanla başladı 00:19
Arsenal 2025'e 3 puanla başladı Arsenal 2025'e 3 puanla başladı 00:19
Fenerbahçe Livakovic'e bedel biçti! İşte istenen bonservis... Fenerbahçe Livakovic'e bedel biçti! İşte istenen bonservis... 23:22
Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor... Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor... 23:13
G.Saray'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi G.Saray'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi 23:04
Galatasaray'dan ses getirecek hamle! Menajerinden randevu istediler... Galatasaray'dan ses getirecek hamle! Menajerinden randevu istediler... 23:01
Daha Eski
Fenerbahçe'ye İsveçli stoper! Teklif hazırlanıyor Fenerbahçe'ye İsveçli stoper! Teklif hazırlanıyor 22:54
G.Saraylı yıldıza İngiliz ekibinden kanca! G.Saraylı yıldıza İngiliz ekibinden kanca! 22:25
Galatasaray'a Muani transferinde 8 rakip birden! Galatasaray'a Muani transferinde 8 rakip birden! 21:52
Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer kapışması! Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer kapışması! 21:52
Skriniar transferinde son durum nedir? Skriniar transferinde son durum nedir? 21:52
G.Saray'a Icardi şoku! G.Saray'a Icardi şoku! 21:52