  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı takımla bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı takımla bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret etti. Adalı, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 16:19
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı takımla bir araya geldi

Beşiktaş'ta Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Yönetim kurulu üyesi Murat Kılıç'ın da yer aldığı görüşmede Adalı, hafta sonu oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesinde oyunculara başarılar diledi.

Siyah beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi. Buluşmada Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Kılıç da yer aldı. Teknik Sorumlumuz Topraktepe ve futbolcularımızla sohbet eden Başkanımız Adalı, siyah-beyazlılarımıza Trendyol Süper Lig'deki Ç. Rizespor maçında başarılar diledi. Başkanımız Serdal Adalı, 2025 yılının takımımıza başarı getirmesi temennisinde bulunarak teknik ekibimizin ve futbolcularımızın yeni yılını kutladı."

Pellegrini G.Saray kararını verdi!
G.Saray'dan Danilo sürprizi!
DİĞER
Son dakika haberi: Yusuf Sarı Süper Lig ekibine imzay attı! Alacağı ücret belli oldu...
2024'te neler yapıldı? Başkan Erdoğan tek tek paylaşıyor
İşte 2024'ün en çok gelişim gösteren teknik direktörleri!
F.Bahçe'nin transferde 'Son' bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan yeni yıl mesajı Trabzonspor Başkanı Doğan'dan yeni yıl mesajı 17:17
G.Saray Daikin'de Alberto Bigarelli dönemi! G.Saray Daikin'de Alberto Bigarelli dönemi! 17:11
Serdal Adalı takımla bir araya geldi Serdal Adalı takımla bir araya geldi 16:19
İşte 2024'ün en çok gelişim gösteren teknik direktörleri! İşte 2024'ün en çok gelişim gösteren teknik direktörleri! 16:11
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan yeni yıl mesajı Beşiktaş Başkanı Adalı'dan yeni yıl mesajı 15:28
Beşiktaş'ta sakatlık gelişmesi! Ameliyat oldu Beşiktaş'ta sakatlık gelişmesi! Ameliyat oldu 15:25
Daha Eski
Yunus Akgün'e 4 talip birden! Yunus Akgün'e 4 talip birden! 15:23
G.Saray Başkanı Özbek'ten yeni yıl mesajı G.Saray Başkanı Özbek'ten yeni yıl mesajı 15:11
Jokic triple double yaptı! Denver kazandı Jokic triple double yaptı! Denver kazandı 15:03
Man. United’a Amorim de yaramadı Man. United’a Amorim de yaramadı 15:02
F.Bahçe'de Hatayspor mesaisi! F.Bahçe'de Hatayspor mesaisi! 14:58
G.Saray'da Osimhen’e doğum günü sürprizi G.Saray'da Osimhen’e doğum günü sürprizi 14:53