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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkan adayı Hüseyin Yücel açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Beşiktaş Başkan adayı Hüseyin Yücel açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hüseyin Yücel A Spor'da 'Gündem Özel'de açıklamalarda bulunuyor. İşte Yücel'in sözleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 20:00 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 21:01
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Beşiktaş Başkan adayı Hüseyin Yücel açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Kulübü başkan adayı A Spor'da 'Gündem Özel'de açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE YÜCEL'İN SÖZLERİ:

HASAN ARAT'IN İSTİFA SÜRECİ

Maccabi maçı sonrası hem Hasan Arat'ı, hem de Kaan Şakul'u telefon ile aradım ve 'Yarın sakın istifa etmeyi dahi düşünmeyin, aksiyon almamız ve plan-program yapmamız lazım. Hoca gönderilecek, Sergen Yalçın ile irtibata geçilecek ve akabinde de yaşanan gelişmeler doğrultusunda ne yapacağımıza bakacağız' dedim. Hasan Arat da gayet net bir şekilde 'Hemen avukatlarla görüşün, hocanın işini bitirin. Sergen Hoca'yı da yarına bekletme hemen ara ve görüşmeni yap' dedi. Hepsini yaptım. Orada bir yapılanma kurmuştuk, iki tane yardımcım vardı; Onur Göçmez ve Mete Vardar. Onlar, Ümraniye'ye gittiler ve 30 maddelik bir eylem planı çıkardılar. Bana konunun özetini anlatmaya geliyorlardı. O esnada Hasan Arat aradı ve 'Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin' dedi ve aramızdan ayrıldı.

"HASAN ARAT'IN İSTİFASI TRAJİKOMİK"

Maccabi maçından 1-2 gün önce bir yönetim kurulu toplantısı yaptık ve futboldaki kötü gidişatı nasıl düzeltebiliriz onu masaya yatırdık. Bizim hep bir söylemimiz vardı; 'Samet Aybaba- Brad Friedel' orada çift başlılık var, insanlar birbirinin arkasından konuşuyor ve bu da Beşiktaş'ın futbol yapısına zarar veriyor. Brad Friedel, Giovanni van Bronckhorst'un yanına gidip 'Samet Hoca senin arkandan konuşuyor' diye söylemlerde bulunuyor. Bu neşter atılması gereken bir mevzuydu ve futbol tarafına hiç karıştırmadık. Bu sıkıntılar halihazırda mevcuttu. Onur Göçmez istifa etmişti, Hasan Arat 'Onur ile görüş, istifasını geri çeksin. Temiz bir sayfa açıyoruz, önümüz parlak.' Ben de Onur Bey'i ikna ettim. Adamın istifasını geri çektirdik, bir gün sonra başkan istifa etti! Bu çok trajikomik bir durum.

Beşiktaş taraftarının umudu kırıldı, onları yüreklendirmeye çalışıyoruz. Bu seçim ayrı bir önem taşıyor, camianın yeni bir heyecana ve motivasyona ihtiyacı var.

"İLK GİDECEĞİMİZ İSİM SERGEN YALÇIN"

Planlarımız arasında Sergen Yalçın ilk sırada yer alıyor. B planımız başka bir yerli hoca, C planımız yabancı bir hoca.

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