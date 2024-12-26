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Haberler Beşiktaş Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı için sert sözler: Ucuz kahramanlık peşinde!

Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı için sert sözler: Ucuz kahramanlık peşinde!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Mevcut Beşiktaş Başkanı ve adayı Hüseyin Yücel, A Spor ekranlarında çok özel açıklamalarda bulundu. Yücel, diğer başkan adayı Serdal Adalı için de sert konuştu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 16:52
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Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı için sert sözler: Ucuz kahramanlık peşinde!

Fulya'da Aşçıoğlu binasına Beşiktaş armasının asılmasıyla ilgili olarak Hüseyin Yücel'in yönetim kuruluyla, Serdal Adalı'nın yönetim kurulu arasında anlaşmazlıklar sürüyor... Konuyla ilgili Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, A Spor canlı yayında, Fulya Süleyman Seba Spor Kompleksi ile ilgili davayı kazandıklarını ancak Serdal Adalı'nın bu durumu üstlendiğini kaydederek, ucuz kahramanlık peşinde koştuğunu ifade etti. Yücel sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"UCUZ KAHRAMANLIK"

Serdal Adalı beni aradı, "Ekibine talimat ver, tabelayı asalım" dedi. Ben, "Sıkıntı yok, tabela asılacak, gerginliği arttırmayalım" dedim. Hala oradalar sanırım. Sıkıntı yok. Birlikte assınlar hatta. Ama ucuz kahramanlık peşindeler.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

"Verdiğimiz uzun uğraşlar sonucu şanlı armamızı kulübümüzden teslim aldık, BJK Fulya Süleyman Seba Spor Kompleksi'ne, olması gereken yere yerleştiriyoruz. Beşiktaşımızın arması artık sonsuza kadar Fulya Süleyman Seba Spor Kompleksi'nde kalacak, kimse Beşiktaş'ın yerinden Beşiktaş'ın armasını alamayacak."

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