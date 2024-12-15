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Kartal’ın Boga ilgisi
Ara transfer döneminde yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş kanat bölgesi için Fransa ekibi Nice'ten Jeremie Boga'yı gözüne kestirdi. Fildişi Sahili oyuncu için siyah-beyazlılar ciddi bir teklifle Nice'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Nice formasıyla ikinci sezonunu geçiren 27 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu bu sezon 11 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti. 2023 yazında Atalanta'dan Nice'e 17 milyon euro karşılığında transfer olan Boga'nın kulübüyle Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.
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