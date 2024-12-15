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Haberler Beşiktaş Kartal’ın Boga ilgisi

Kartal’ın Boga ilgisi

Ara transfer döneminde yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş kanat bölgesi için Fransa ekibi Nice'ten Jeremie Boga'yı gözüne kestirdi. Fildişi Sahili oyuncu için siyah-beyazlılar ciddi bir teklifle Nice'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Nice formasıyla ikinci sezonunu geçiren 27 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu bu sezon 11 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti. 2023 yazında Atalanta'dan Nice'e 17 milyon euro karşılığında transfer olan Boga'nın kulübüyle Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Kartal’ın Boga ilgisi
Ara transfer döneminde yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş kanat bölgesi için Fransa ekibi Nice'ten Jeremie Boga'yı gözüne kestirdi. Fildişi Sahili oyuncu için siyah-beyazlılar ciddi bir teklifle Nice'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Nice formasıyla ikinci sezonunu geçiren 27 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu bu sezon 11 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti. 2023 yazında Atalanta'dan Nice'e 17 milyon euro karşılığında transfer olan Boga'nın kulübüyle Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.
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