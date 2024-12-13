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Haberler Beşiktaş Serdal Adalı, iletişim hesabı kurdu

Serdal Adalı, iletişim hesabı kurdu

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı, hakkında ortaya atılan asılsız iddialara cevap vermek ve manipülasyonların önüne geçmek adına iletişim hesabı kurdu. İlk cevap; sosyal medyada ortaya atılan "Yıldırım Demirören'in büyük oğlu Erdoğan Demirören'in Serdal Adalı'nın listesinde olması bekleniyor" adlı habere geldi. Adalı'nın iletişim ekibi bu haberi "İddia gerçek dışıdır" diyerek yalanladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Serdal Adalı, iletişim hesabı kurdu
Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı, hakkında ortaya atılan asılsız iddialara cevap vermek ve manipülasyonların önüne geçmek adına iletişim hesabı kurdu. İlk cevap; sosyal medyada ortaya atılan "Yıldırım Demirören'in büyük oğlu Erdoğan Demirören'in Serdal Adalı'nın listesinde olması bekleniyor" adlı habere geldi. Adalı'nın iletişim ekibi bu haberi "İddia gerçek dışıdır" diyerek yalanladı.
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