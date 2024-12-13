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Serdal Adalı, iletişim hesabı kurdu
Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı, hakkında ortaya atılan asılsız iddialara cevap vermek ve manipülasyonların önüne geçmek adına iletişim hesabı kurdu. İlk cevap; sosyal medyada ortaya atılan "Yıldırım Demirören'in büyük oğlu Erdoğan Demirören'in Serdal Adalı'nın listesinde olması bekleniyor" adlı habere geldi. Adalı'nın iletişim ekibi bu haberi "İddia gerçek dışıdır" diyerek yalanladı.
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