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Haberler Beşiktaş Transfer yapacağız

Transfer yapacağız

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, gerekli çalışmaları yaptıktan sonra takıma 1-2 transfer yapılacağını müjdeledi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Transfer yapacağız

Futbol camiası Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde bir araya gelirken, siyah-beyazlı camiayı temsilen Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar ve futboldan sorumlu isim olan Feyyaz Uçar katıldılar. Burada 29 Aralık'ta yapılacak olan seçime değinen Mete Vardar, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın kıymetli adaylar olduğunu belirtti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapa Vardar şu ifadeleri kullandı: "Hüseyin Yücel, bugüne kadar maddi olarak kolunu değil gövdesini koymuş bir insan.

ZARARA UĞRATILDI

Tüzüğe göre 2025 Mayıs'a kadar yönetme şansı varken olağanüstü kongre kararı aldı. Başkan adayları çıkabilir. Serdal Adalı da Beşiktaş'ın değerli insanlarından biri. Hüseyin Yücel'le beraberiz. Mayıs kongresinde de bu kulübe katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Beşiktaş'ın farklı kitleler tarafından zarara uğratıldığını gözlemliyorum. Aslolan Beşiktaş. Beşiktaş'ın kazanmasını umut ediyorum. Takımda 14 yabancı var. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Belki 1-2 transfer yapacağız."

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