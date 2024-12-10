Serdal Adalı aday

Siyah-beyazlı kulüpte yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı. İşte Adalı'nın açıklaması; "Büyük Beşiktaş camiası... Beşiktaşımızın son günlerde kamuoyu önünde maruz bırakıldığı durum ile karşılıklı olarak yapılan tüm suçlamalar; 121 yıllık tarihimizde eşi benzeri görülmemiş olayların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Türk sporunun öncüsü, gözbebeği, en büyüğü olan Beşiktaş camiasına bugünleri yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Üstelik Beşiktaşımıza bugünleri yaşatanlar; "Biz beceremedik, özür dileriz" demek yerine bu yüce makama aday olmakta, son 1 senenin ödülünü bekler gibi Beşiktaşımızda göreve talip olmaktadırlar. Sorumlular, önce yapılanların hesabını vermelidir. Unutmayınız ki problemi, o problemi yaratanlarla çözemezsiniz! Camiamızın şahit olduğu bu ve buna benzer süreçleri bir daha yaşamamak, Beşiktaşımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Beşiktaş Başkanlık makamına adayım. Beşiktaşımızın geleceğine ilişkin yol haritamızla ilgili bilgilendirmeyi 13 Aralık Cuma günü yapacağım basın toplantısıyla paylaşacağım. Aslolan Beşiktaş'tır."

SON SEÇİMDE ADAY OLMUŞTU

Serdal Adalı daha önce Beşiktaş Kulübü'nde Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu olarak görev almış almıştı. Son seçimde de Hasan Arat ile yarışan Adalı, 7 bin 271'e karşı 4 bin 557 oyla başkanlık yarışını kaybetmişti.

HÜSEYİN YÜCEL'DEN BAŞARILAR DİLEĞİ

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, 29 Aralık'taki kongrede adaylığını açıklayan Serdal Adalı'ya başarılar dileyerek, "Beşiktaş'ımızın değerleri, herkesin ve her şeyin önündedir. Tüm Beşiktaşlıların da camiamıza yakışır bir sorumlulukla hareket etmesini dilerim. Sadece Beşiktaş kazanacak" dedi.