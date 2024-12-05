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Haberler Beşiktaş Kartal ona emanet

Kartal ona emanet

Olağanüstü seçim kararı alan mevcut yönetim teknik direktör arayışlarını durdurdu. Beşiktaş’ı geçici olarak Serdar Topraktepe çalıştıracak. Fenerbahçe derbisinde genç teknik adam takımın başında yer alacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Kartal ona emanet

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayıran siyah beyazlılarda Hatayspor'a karşı takımın başında Serdar Topraktepe bulunuyordu. Yönetim, tecrübeli teknik adam ile ilgili kararını verdi. Son 5 lig maçını kazanamayan, sadece aldığı 2 puanla zirveden uzağa düşen siyah-beyazlı kulüpte alınan seçim kararı sonrası teknik direktörlük görevine geçici olarak Serdar Topraktepe devam edecek.

DERBİDE TAKIMIN BAŞINDA

Sıyah-beyazlılarda yeni teknik direktör ise seçimle iş başına gelecek yeni yönetim tarafından belirlenecek. Beşiktaş, böylece Serdar Topraktepe yönetiminde kendi evinde Fenerbahçe derbisine, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Bodo Glimt ve Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a karşı mücadele edecek. Buna göre Beşiktaş, 29 Aralık Pazar günü olağanüstü seçimli kongrede yeni başkanını seçecek.

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