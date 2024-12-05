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Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı futbolculardan flaş Van Bronckhorst itirafı! "Kaslarımız eridi"

Beşiktaşlı futbolculardan flaş Van Bronckhorst itirafı! "Kaslarımız eridi"

Beşiktaş'ta Maccabi Tel Aviv maçı sonrası görevine son verilen Giovanni Van Bronckhorst için futbolculardan flaş itiraf geldi. Siyah beyazlı yıldızlar, Hollandalı çalıtırıcının antrenman programını eleştirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 11:50
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Beşiktaşlı futbolculardan flaş Van Bronckhorst itirafı! "Kaslarımız eridi"

Son 7 resmi maçından sadece 1 galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.

Beşiktaşlı futbolculardan flaş Van Bronckhorst itirafı! "Kaslarımız eridi"

Takımın uzun süredir fiziksel durumu tartışma konusuydu. Genelde karşılaşmaların ikinci yarılarında oyundan düşen, 20-25 dakika baskı üretmekte zorlanan Beşiktaş'ın düştüğü durumun nedeni Giovanni van Bronckhorst...

Beşiktaşlı futbolculardan flaş Van Bronckhorst itirafı! "Kaslarımız eridi"

Hollandalı teknik adam, yaz kampından itibaren takıma yükleme antrenmanı yaptırmamıştı. Fitness çalışmaları da basit ve yok denecek kadar azdı. Kartal, sezona iyi bir giriş yapsa da devamında hızlı bir düşüş yaşadı.

Beşiktaşlı futbolculardan flaş Van Bronckhorst itirafı! "Kaslarımız eridi"

Sabah'ta yer alan habere göre; futbolcular durumu, "Hafif antrenmanlar yapıp, sürekli izine çıkıyorduk. Adalelerimiz eridi resmen. Hayatımızda gördüğümüz en rahat idman programlarıyla çalıştık" sözleriyle açıkladı. Fiziksel açıdan iyi bir noktada olmayan Beşiktaş'ta teknik sorumluluğu üstlenen Serdar Topraktepe, takımın kondisyonunu yükseltmek ve gücünü artırmak adına idman programlarını değiştirip, izinleri de azalttı.

Beşiktaşlı futbolculardan flaş Van Bronckhorst itirafı! "Kaslarımız eridi"

BANA ZAMAN VERİLMEDİ!
Beşiktaş'ta görevine son verilen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, veda mesajı yayımlarken çarpıcı ifadeler kullandı: "Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrılmak beni üzüyor ve hayal kırıklığına uğratıyor. Önceki işlerimde olduğu gibi, bu işe tutkuyla, kulübün potansiyeli beni gerçekten heyecanlandırdığı için başarılı olma arzusuyla yaklaştım. Türk halkı ve özellikle Beşiktaş taraftarları beni karşıladı ve "kendilerinden biri" gibi hissettirdi.

Beşiktaşlı futbolculardan flaş Van Bronckhorst itirafı! "Kaslarımız eridi"

Türkiye Süper Kupası'nı kazandıktan sonraki his, en değer verdiğim futbol başarılarından bazılarıyla aynı seviyede. Beşiktaş için bu kupayı neredeyse yirmi yıldır ilk kez geri kazanmak çok tatmin ediciydi. Bana daha fazla zaman verilseydi, büyük potansiyeli olan bir kadroyu geliştirebileceğimi ve güçlendirebileceğimi düşünüyorum. Yine de herhangi bir futbol kulübünün gelecekteki yönü yalnızca kulübedeki bir kişi tarafından belirlenmez. Kısa bir süre içinde bile kulübe, şehre ve ülkeye aşık oldum. Beşiktaş'la ilişkili herkese gelecek için en iyi dileklerimi iletiyorum."

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