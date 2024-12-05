Beşiktaşlı futbolculardan flaş Van Bronckhorst itirafı! "Kaslarımız eridi"

Sabah'ta yer alan habere göre; futbolcular durumu, "Hafif antrenmanlar yapıp, sürekli izine çıkıyorduk. Adalelerimiz eridi resmen. Hayatımızda gördüğümüz en rahat idman programlarıyla çalıştık" sözleriyle açıkladı. Fiziksel açıdan iyi bir noktada olmayan Beşiktaş'ta teknik sorumluluğu üstlenen Serdar Topraktepe, takımın kondisyonunu yükseltmek ve gücünü artırmak adına idman programlarını değiştirip, izinleri de azalttı.

BANA ZAMAN VERİLMEDİ!

Beşiktaş'ta görevine son verilen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, veda mesajı yayımlarken çarpıcı ifadeler kullandı: "Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrılmak beni üzüyor ve hayal kırıklığına uğratıyor. Önceki işlerimde olduğu gibi, bu işe tutkuyla, kulübün potansiyeli beni gerçekten heyecanlandırdığı için başarılı olma arzusuyla yaklaştım. Türk halkı ve özellikle Beşiktaş taraftarları beni karşıladı ve "kendilerinden biri" gibi hissettirdi.