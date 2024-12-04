  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Portakal aşısı tutmadı

Portakal aşısı tutmadı

Beşiktaş’ta beklentileri karşılayamayan van Bronckhorst, Hiddink, Rijkaard, Advocaat ve Cocu gibi vatandaşlarıyla aynı kaderi paylaştı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Portakal aşısı tutmadı

Büyük umutlarla takımın başına getirilen ancak 12. haftada görevine son verilen Giovanni van Bronckhorst, ülkemizde görev alan vatandaşlarıyla aynı sonu paylaştı. Süper Lig'de 1989 yılından itibaren görev alan 9. Hollandalı teknik adam olan Giovanni van Bronchorst kısa süre içerisinde gönderildi. Cor van der Hart, Guus Hiddink, Leo Beenhakker, Frank Rijkaard, Jan Olde Riekerink, Dick Advocaat, Phillip Cocu, Patrick Kluivert'ın ardından Giovanni van Bronchorst da beklenen etkiyi yapamadığı için 12 hafta sonra veda etmek durumunda kaldı. Böylece 1989 yılından sonra gönderilen 9. Hollandalı isim oldu.

TÜRK TELEKOM - Reklam
G.Saray'ın soluna dünya yıldızı!
DİĞER
G.SARAY HABERİ: Galatasaray'da devre arası sürpriz ayrılık! Alman basını, ilk ayrılığı duyurdu...
Güney Kore’de OHAL kısa sürdü! Meclis toplandı sıkıyönetim kaldırıldı: İktidar ve muhalefet istifa çağrısı yaptı
G.Saray'a 'Evet' demeye hazır!
Mertens'e dev talipler!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Çarşamba Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Çarşamba 08:18
Özbek: Bizim seviyemize çıksınlar! Özbek: Bizim seviyemize çıksınlar! 01:17
Özbek'ten yabancı hakem açıklaması! Özbek'ten yabancı hakem açıklaması! 01:17
Osimhen ayrılacak mı? Özbek açıkladı! Osimhen ayrılacak mı? Özbek açıkladı! 01:17
Özbek'ten o hakeme flaş sözler! Özbek'ten o hakeme flaş sözler! 01:17
Özbek'ten transfer müjdesi! Özbek'ten transfer müjdesi! 01:17
Daha Eski
Özbek açıkladı! Icardi'nin sözleşmesi... Özbek açıkladı! Icardi'nin sözleşmesi... 01:17
Mertens'e dev talipler! Mertens'e dev talipler! 01:17
"G.Saray'ın hakkına el sürdürtmem!" "G.Saray'ın hakkına el sürdürtmem!" 01:17
"F.Bahçe'nin ağzıyla konuşuluyor!" "F.Bahçe'nin ağzıyla konuşuluyor!" 01:17
F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! 01:17
A. Efes evinde galip! A. Efes evinde galip! 01:17