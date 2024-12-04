Portakal aşısı tutmadı

Büyük umutlarla takımın başına getirilen ancak 12. haftada görevine son verilen Giovanni van Bronckhorst, ülkemizde görev alan vatandaşlarıyla aynı sonu paylaştı. Süper Lig'de 1989 yılından itibaren görev alan 9. Hollandalı teknik adam olan Giovanni van Bronchorst kısa süre içerisinde gönderildi. Cor van der Hart, Guus Hiddink, Leo Beenhakker, Frank Rijkaard, Jan Olde Riekerink, Dick Advocaat, Phillip Cocu, Patrick Kluivert'ın ardından Giovanni van Bronchorst da beklenen etkiyi yapamadığı için 12 hafta sonra veda etmek durumunda kaldı. Böylece 1989 yılından sonra gönderilen 9. Hollandalı isim oldu.
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