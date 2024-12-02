  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Hasan Arat belgeleri teslim etti

Hasan Arat belgeleri teslim etti

Siyah beyazlılarda sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde görevini bırakan Beşiktaş JK 35. Başkanı Arat denetim kuruluna başvurdu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hasan Arat belgeleri teslim etti

Siyah beyazlılarda sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde görevini bırakan Beşiktaş JK 35. Başkanı Arat denetim kuruluna başvurdu. Arat kamuoyunda yaşanan, ağır itham içeren konularla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'ye teslim etti. Olayların tamamı ile ilgili BJK tüzüğünün denetim kuruluna verdiği yetki ile kapsamlı denetim yapılmasını ve kamuoyuna ivedi olarak açıklama yapılmasını yazılı olarak talep etti. Ayrıca Beşiktaş JK Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise söz konusu belgelerin kendisine ulaştığını ve kapsamlı bir araştırma başlattığını belirtti.

Çakar: Sanchez’e kırmızıyı atladı
G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu!
DİĞER
Ahad Kazmaz ile boşanmıştı... Aslı İnandık yeni aşka yelken açtı!
CANLI | Halep'te "zafer" pozu İdlib'de hakimiyet! Hama'da hareketlilik Şam'da panik | Tel Rıfat tümüyle SMO kontrolünde
F.Bahçe'de Oğuz Aydın'ın Mou sırrı!
Beşiktaş çıkış arıyor
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 08:03
Özbek: Bu akşam anladık ki... Özbek: Bu akşam anladık ki... 01:35
Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını açıkladı! Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını açıkladı! 01:35
Arda Turan: "Beni mahcup etmediniz" Arda Turan: "Beni mahcup etmediniz" 01:35
Buruk: Rakibimiz iyi niyetli değildi Buruk: Rakibimiz iyi niyetli değildi 01:35
G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu! G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu! 01:35
Daha Eski
Okan Buruk'tan Berke Özer'e tepki! Okan Buruk'tan Berke Özer'e tepki! 01:35
Arda'dan Okan Buruk'a yanıt! Arda'dan Okan Buruk'a yanıt! 01:35
G.Saray ile Eyüpspor yenişemedi! G.Saray ile Eyüpspor yenişemedi! 01:35
G.Saray taraftarını üzecek görüntü! G.Saray taraftarını üzecek görüntü! 01:35
Berke: Daha önce bu sahada... Berke: Daha önce bu sahada... 01:35
Okan Buruk ve taraftarlardan hakeme büyük tepki! Okan Buruk ve taraftarlardan hakeme büyük tepki! 01:34