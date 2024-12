Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe: Bunu düzeltmek için...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile yenişemedi. Mücadelenin ardından siyah beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"BUNU DÜZELTMEK İÇİN..."

Bu maça 1 puan için gelmedik, Beşiktaş olarak her maçı kazanmamız gerekiyordu. Gidişatı düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşların reaksiyon verdiğini, mücadele ettiğini gördüm ama olmadı. Oyunun son bölümünde tamamen gole odaklandılar. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Her şeyi biliyoruz, bunların bilincinde olduğumuzu söylemek istiyorum.

"SAKATLIK RİSKLERİ VARDI"

Salih Uçan ve Tayip Talha Sanuç uzun süredir oynamadığı için sakatlık riskleri vardı. Zaten bana haber gönderdiler ve ben de oyundan aldım. Milot Rashica'yı en fazla 45 dakika oynatabilirdik, 65'ten sonra sakatlık riski arttı. Sakatlanırsa, dört hafta kaçırabilirdi. Ona rağmen elinden geleni yaptı. Can Keleş, Alex Chamberlian bu takımın oyuncuları, onlar da takıma girmek zorunda. Hep birlikte bir şeyler yapacağız. Bakhtiyor Zaynutdinov her zaman hazır bir futbolcu. Rafa Silva inanılmazdı. Gedson Fernandes'in pozisyonları var. Yemememiz gereken bir pozisyonda gol yedik ama olmadı.