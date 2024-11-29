Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi! Yönetimin aldığı karar...

Süper Lig'de zirvenin 13 puan gerisine düşen dün de Maccabi'ye yenilen 3-1 Tel Aviv maçı da eklendi. Macaristan'da oynanan karşılaşmada sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılarda yönetim bugün toplanacak ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u gönderme kararı verecek. Yerine ise ilk düşünülen isim Sergen Yalçın. 2020-21 sezonunda Beşiktaş'la Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan Yalçın, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçların ardından veda etmişti.

84 PUANLA ŞAMPİYON OLMUŞTU

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak tarihi başarılara imza attı. Futbolculuk döneminde 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa, 1 Başbakanlık Kupası yaşayan Yalçın, 2003'te o dönemki adıyla UEFA Kupası'nda da çeyrek finale yükseldi. 2020- 21'de koronavirüs nedeniyle boş tribünler önünde oynanan ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geçerek 84 puanla şampiyon olmuştu. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı da almıştı.

TARAFTAR TRİBÜNLERİ DOLDURMUŞTU

Taraftar Sergen Yalçın'ı çok seviyor. 2020'de ilk kez teknik direktör olduğu dönemde imza töreni sırasında Dolmabahçe'de tribünler tıklım tıklım dolarken unutulmaz görüntüler yaşandı. Şu anda yorumculuk yapan Yalçın, Beşiktaş'a taraftarın istediği futbolu oynatacağını sık sık vurgulayarak, "Kendi adıma söylüyorum. Maçı kazanamam belki. Belki şampiyon da olamam ama o oyunu oynatırım" demişti.