Yönetime tepki

Beşiktaş taraftarının sabrı dünkü Göztepe mağlubiyeti sonrasında doldu taştı ve Tüpraş Park'ta yönetime tepkiler yağdı. 28 Ekim'deki Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan kayıplar, Kasımpaşa maçıyla devam etti. Başakşehir deplasmanında alınan beraberlikle siyah-beyazlı taraftarlar tepkilerini dile getirmeye başlamıştı ki dünkü Göztepe yenilgisiyle bu tavan yaptı. Dolmabahçe'yi dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin 86. dakikasında 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı. Bu isyan maç sonunda da devam etti. Siyah-beyazlı tribünler, üçüncü golde rakibini kaçıran Arthur Masuaku'yu da karşılaşma sonuna kadar top ayağına geldikçe ıslıkladı. Göztepe'nin üçüncü golünden sonra da tribünlerdeki bazı taraftarlar stadı terk etti. Sosyal medyada da Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetimine büyük tepkiler vardı. "İstifa" hashtagleri yönetim adına açıldı.