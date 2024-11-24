Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet! İşte Van Bronckhorst'un Göztepe maçı 11'i

Süper Lig'de Milli aradan önce üst üste puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlılar yeniden seri galibiyetler alıp yükselişe geçmek istiyor. Sezon başındaki havayı tekrar yakalama peşinde olan Beşiktaş yönetimi Göztepe maçını milat sayıyor. Telafisi olmayan viraja ve haftalara giren Kartal'ın hedefi bundan sonra puan kaybetmemek olacak. Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeni ile Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro İmmobile'nin tedavisi tamamlandı ve maç kadrosuna girdi. Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcu Teknik Direktör Giovanni van Bronckhors'un görev vermesi durumunda forma şansı bulacak. İtalyan oyuncu, bu sezon siyahbeyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

57. RANDEVU

Göztepe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. Kara Kartal, ligde geride kalan 56 müsabakada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Filelere 92 gol bırakan siyahbeyazlılar, kalesinde 51 gol gördü.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, yarın kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

GÖZTEPE ÇIKIŞ ARIYOR

Şu ana kadar deplasmanda henüz maç kazanamayan Göztepe, Beşiktaş'ı mağlup ederek dış sahadaki ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Kubilay sakatlığı sebebiyle kadroda yerini alamazken, sarı-kırmızılı ekipte Doğan Erdoğan'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı ifade edildi. Göztepe, deplasmandaki 28 maçta ise 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: MERT, SVENSSON, MASUAKU, PAULISTA, UDUOKHAI, AL MUSRATI, GEDSON, RAFA SILVA, RASHICA, JOAO MARIO, IMMOBILE

Göztepe: LIS, TAHA, HELITON, MALCOM, DJALMA, OGÜN, AHMED, TIJANIC, ISAAC SOLET, ROMULO, FOFANA