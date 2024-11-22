Beşiktaş transferde gaza basıyor! Hadjam ve Monteiro listede
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Young Boys'un 21 yaşındaki sol beki Jaouen Hadjam ve 25 yaşındaki sağ kanadı Joel Monteiro'yu transfer etmek istediği vurgulandı. İşte iki kulüp arasındaki transfer görüşmelerine dair detaylar… (BJK spor haberi)
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Siyah-Beyazlılar'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un iki oyuncuya da onay verdiği öğrenildi. Monteiro'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon 21 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 6 gol atarken 7 de asist yaptı. Hadjam'ın ise Young Boys ile olan sözleşmesi 2028 yılında bitiyor. Beşiktaş, iki oyuncuyu da uygun bir bonservis ücretiyle transfer edip kadrosunu güçlendirmek istiyor.
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