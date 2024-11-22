Beşiktaş transferde gaza basıyor! Hadjam ve Monteiro listede

Takvim gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Young Boys'un 21 yaşındaki Cezayirli sol beki Jaouen Hadjam için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın hedefindeki bir diğer oyuncusu ise ismi daha önce Galatasaray ile anılan sağ kanat oyuncusu Joel Monteiro. Beşiktaş 25 yaşındaki İsviçreli yıldız için tüm şartları zorlayacak.