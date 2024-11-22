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Haberler Beşiktaş Beşiktaş transferde gaza basıyor! Hadjam ve Monteiro listede

Beşiktaş transferde gaza basıyor! Hadjam ve Monteiro listede

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Young Boys'un 21 yaşındaki sol beki Jaouen Hadjam ve 25 yaşındaki sağ kanadı Joel Monteiro'yu transfer etmek istediği vurgulandı. İşte iki kulüp arasındaki transfer görüşmelerine dair detaylar… (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 10:31
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Beşiktaş transferde gaza basıyor! Hadjam ve Monteiro listede

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminin yoğun geçmesi bekleniyor. Bek ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, Young Boys'un iki genç yıldızını kadrosuna katmayı planlıyor.

Beşiktaş transferde gaza basıyor! Hadjam ve Monteiro listede

Takvim gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Young Boys'un 21 yaşındaki Cezayirli sol beki Jaouen Hadjam için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş transferde gaza basıyor! Hadjam ve Monteiro listede

Beşiktaş'ın hedefindeki bir diğer oyuncusu ise ismi daha önce Galatasaray ile anılan sağ kanat oyuncusu Joel Monteiro. Beşiktaş 25 yaşındaki İsviçreli yıldız için tüm şartları zorlayacak.

Beşiktaş transferde gaza basıyor! Hadjam ve Monteiro listede

Siyah-Beyazlılar'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un iki oyuncuya da onay verdiği öğrenildi. Monteiro'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon 21 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 6 gol atarken 7 de asist yaptı. Hadjam'ın ise Young Boys ile olan sözleşmesi 2028 yılında bitiyor. Beşiktaş, iki oyuncuyu da uygun bir bonservis ücretiyle transfer edip kadrosunu güçlendirmek istiyor.

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