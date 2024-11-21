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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Antony için yeniden devrede!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Antony için yeniden devrede!

Kanatlara takviye yapması beklenen Beşiktaş'ta yoğun çalışma devam ediyor. Siyah-Beyazlılar sezon başında da gündemine gelen ancak transferini bitiremediği Antony için ocak ayında hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Antony için yeniden devrede!

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ocak ayında kadrosuna bir kanat transferi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar sezon başında da gündemine gelen ancak transferini bitiremediği Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony için yeniden devreye girdi.

Takvim'de yer alan habere göre; Kartal'ın, Kırmızı Şeytanlar'ın Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan 24 yaşındaki yıldız için ara transferde kiralama teklifi yapacağı belirlendi. Bu sezon 5 maçta forma giyen ve 1 gol kaydeden sağ kanat oyuncusunun da daha fazla oynamak için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Çalım yeteneği ve etkili paslarıyla ön plana çıkan Antony'e güncel verilere göre 20 milyon Euro değer biçiliyor. Yıldız futbolcunun Manchester United ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

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