Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlığa yeniden aday olacak mı? Resmen açıkladı!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeniden adaylık meselesi hakkında açıklamalarda bulundu. Arat'ın o sözleri dikkat çekti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Yeniden başkan adaylığı konusunun şu anda gündemimizde olmadığını bilmenizi istiyorum. Şu anda bizim için gündemdeki birinci konu, Beşiktaş'ın mali olarak sürdürülebilir olması ve buna paralel olarak futbol A takımımızın başarısıdır.

F.BAHÇE VE G.SARAY AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı bir hakem ile kararları değerlendirme rüyası başlamadan bitti. Türkiye'de futbol iki takımın tekelinde değil. Beşiktaş bu işlerin içinde girmez, bu iş sadece üç takımın sıkıntısı değildir.