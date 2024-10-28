  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Galatasaray maçı sonrası Gedson Fernandes: Kötü hakem yönetimi!

Galatasaray maçı sonrası Beşiktaş'ın sevilen yıldızı Gedson Fernandes, açıklamalarda bulundu. Hakemin maç boyunca verdiği kararlara tepki gösteren Gedson, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 22:32
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Galatasaray maçı sonrası Gedson Fernandes: Kötü hakem yönetimi!

Galatasaray maçı sonrası Beşiktaş'ın sevilen yıldızı Gedson Fernandes, açıklamalarda bulundu. Hakemin maç boyunca verdiği kararlara tepki gösteren Gedson, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

"KÖTÜ HAKEM YÖNETİMİ!"

Biz mağlubiyeti kabul ediyoruz ama bugünkü hakem de adil değildi. Kötü hakem yönetimi tarafından da cezalandırıldık. Haksızlığa uğradık. Kartlar, fauller. Neredeyse aksiyonların çoğunda aleyhimize karar verdi. Galatasaray'ın 2. golünde kalecimiz daha barajı kurdurmadan hakem maçı başlattı. Bu çok yanlış. Daha barajı kurdurmadan hakem başlatıyor.

Bugün biraz hakem haksızlığına uğradığımızı söyleyebilirim. Herkes gibi hakemler de işlerini yapıyorlar ama verdiği kararlar, kartlar, fauller... Hakemin bugünkü standart olarak tutumu yanlıştı, çok adil değildi.

Buruk: Pozisyon penaltıya yakındı...
Bronckhorst: Nasıl 9 kişi kalmadılar!
DİĞER
SON DAKİKA: İtalya derbisinde Kenan Yıldız fırtınası! 8 gollü Inter Juventus derbisinde tarihe geçti...
CANLI | Orta Doğu'da ateş çemberi! İsrail'den İran'a yeni saldırı hazrılığı | Mısır'ın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!
G.Saray'dan Beşiktaş'a göndermeli paylaşım!
G.Saray'dan Beşiktaş'a Yunus Akgün yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan G.Saray'a yanıt gecikmedi! Beşiktaş'tan G.Saray'a yanıt gecikmedi! 23:05
Buruk: Pozisyon penaltıya yakındı... Buruk: Pozisyon penaltıya yakındı... 22:45
G.Saray'dan Kaan Ayhan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan Kaan Ayhan sakatlık açıklaması! 22:45
G.Saray'dan Beşiktaş'a Yunus Akgün yanıtı! G.Saray'dan Beşiktaş'a Yunus Akgün yanıtı! 22:39
Ersin'den hakem tepkisi! Ersin'den hakem tepkisi! 22:37
Gedson: Kötü hakem yönetimi! Gedson: Kötü hakem yönetimi! 22:31
Daha Eski
Osimhen'den Icardi'ye büyük övgü! Osimhen'den Icardi'ye büyük övgü! 22:30
"Çok fazla çalışıyoruz bu konuda!" "Çok fazla çalışıyoruz bu konuda!" 22:25
Muslera: Sezon sonu... Muslera: Sezon sonu... 22:19
Bronckhorst: Nasıl 9 kişi kalmadılar! Bronckhorst: Nasıl 9 kişi kalmadılar! 22:14
Manisa'da Esenler kazandı! Manisa'da Esenler kazandı! 22:14
G.Saray'dan Beşiktaş'a göndermeli paylaşım! G.Saray'dan Beşiktaş'a göndermeli paylaşım! 22:11