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Haberler Beşiktaş

Hasan Arat Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşuyor | CANLI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 13:45 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 13:58
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Hasan Arat Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşuyor | CANLI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE O İFADELER

Devletimizin ve milletimizin huzurunu hedef alan hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum.

3 Aralık 2023 tarihinde yaptığımız seçimden bu yana 10 ay 22 gün geçti. Bu 10 aylık serüvende gecesini gündüzüne katan değerli yönetim kurulu üyelerime tek tek teşekkür ediyorum.

"BEŞİKTAŞ'I BİLMEYENLER GÖREMEZ"

Beşiktaş'ı tanımayanlar, Beşiktaş'ı bilmeyenler Beşiktaş'ın defterinde ne yazdığını göremez. Biz Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan şifreleri aldıktan sonra Beşiktaş'ın ufkunu güzelliklere açmaya devam edeceğiz.

"BEŞİKTAŞ AĞIR TAŞTIR ALTINDA KALIRSINIZ"

Unutmayın, bize tüzüğümüz gereği yapılması gereken devir teslim yapılmadı. Görevi bırakıyorsanız devir teslim yapacaksınız. Kongrelere de böyle kalabalık, korumalarla gelmeyecektiniz. Ben 'Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz' dedim. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır altında kalırsınız.

Yönetimde keyfilik, tek imza uygulaması ve denetimden kaçınma dönemi sona ermiştir. Daha şeffaf ve güçlü bir kurumsal yapı kurulmuştur. Tüzük değişikliğine onay veren Beşiktaşlıları tarih her zaman hatırlayacaktır.

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"BURAYA ARTIK RAHAT GİREMEYECEKSİNİZ"

Beşiktaş sen babamdan kalan miras değil, çocuğuma olan borcumsun. Beşiktaş şahısların kendini tatmin etme yeri değildir. Beşiktaş ticari menfaatlerinizi takip edeceğiniz yer hiç değildir. Toplu halde Beşiktaş'a üye yapılan bu insanlar buraya rahat girsinler diye yapıldı. Buraya artık rahat giremeyeceksiniz.

Her gün yeni şeyler ortaya çıkıyor. Disiplinden kaçınca sevinen isimler ortaya çıkıyor. Hiç sevinmesinler. Kaan Bey bilgisayar şifrelerini çözmeye başladı. Hepsi bitsin huzurunuza hepsini getireceğiz. Geçtiğimiz pazar günü Ankara'dan bir mektup geldi. 'Beni zorla üye yaptılar, lütfen benim üyeliğimi silin' demiş. Niye Beşiktaşlı olmayan birini üye yapıyorsunuz bu kulübe! Artık olmayacak bu.

Kimsenin iktidar hırsı için kendinizi kullandırmayın. Beşiktaş'ın malına çökme devri artık sona ermiştir.

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"ZARARI ÖDEYECEKLER"

Akatlar 15 Mart 2020'de kiraya verilmiş. İmzayı atanlar burada oturan arkadaşlardan birsi. 15 Mart'ta verilen şirkette aynı tarihte kurulmuş. Şimdi şirketin kim olduğu belli değil, bulunamıyor. Biz kurucularını biliyoruz. Gelip çıkacaklar ve Beşiktaş'ın bu zararını verecekler.

"BEŞİKTAŞ'IN MALINA NE YAPIYORSUNUZ!"

Bu yönetim kurulunda dairesi olan vardır. 90 Bin TL'ye kiraya verdiğiniz hiç daire var mı? Akatlar Sporium'a nasıl kıydınız! 2031 yılına kadar kirası bu şekilde. Beşiktaş'ın malına siz ne yapıyorsunuz!

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