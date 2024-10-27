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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kavga çıktı! Ahmet Nur Çebi...

Beşiktaş'ın 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na katılan Ahmet Nur Çebi, genel kurul üyeleri tarafından protesto edildi. Protestoların ardından toplantı salonundaki gerginlik büyüdü ve kavga çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 11:43
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Beşiktaş Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kavga çıktı! Ahmet Nur Çebi...

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Genel kurul divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

Öte yandan toplantıya katılan Ahmet Nur Çebi'nin kongre salonuna girişi sırasında üyelerin bir kısmı tepki gösterdi. Ardından üyeler arasında kavga çıktı ve yumruklar, sandalyeler havada uçuştu.

"EĞER KAVGA ETMEK İSTİYORSANIZ..."

Olay sonrası konuşan Beşiktaş Genel Kurul Divan Başkanı Ahmet Akpınar şunları söyledi: Burası dingonun ahırı değil. Haddinizi bilin, oturun yerinize. Burası Uganda değil, burası Beşiktaş! Böyle mi örnek olacaksınız? Kimin hakkı var burada olay çıkarmaya. Burası şov yeri değil. Kavga edeceksiniz dışarıda edin. Kavga etmek istiyorsanız boks şubemize kaydolun, kulübe madalya kazandırın.

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