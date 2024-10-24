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Haberler Beşiktaş

Lyon - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ TRT SPOR CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lyon'a konuk oluyor. Siyah beyazlılar ilk galibiyetini almak için Fransa'da sahaya çıkıyor. Mücadeleyi Alman hakem Harm Osmers yönetiyor. Lyon - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 21:41 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 22:37
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Lyon - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ TRT SPOR CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Fransız ekibi Olimpik Lyon'un konuğu oluyor. İlk 2 haftada galibiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, Fransa'dan 3 puanla dönmek istiyor.

Beşiktaş taraftarının yer almadığı karşılaşmada maçı Alman hakem Harm Osmers yönetiyor.

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LER

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa, Joao Mario, Muci, Immobile

Lyon'un ilk 11'i: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lyon - Beşiktaş maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 247. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi'nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında ise evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Beşiktaş, Lyon karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 247. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 246 mücadelede 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 105 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağları 329 kez sarsan siyah-beyazlılar, filelerinde 376 gole engel olamadı.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 125 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 198 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 166 gole engel olamadı.

SON 8 MÜSABAKADA TEK GALİBİYET

Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nin ön elemeler sonrası aşamalarında çıktığı son 8 maçta tek galibiyet aldı. 2019-2020 sezonunda K Grubu'nda sırasıyla konuk olduğu Slovan Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1, Wolves'e de 4-0 kaybetti. Beşiktaş, evinde ise Wolves'e 1-0, Braga'ya 2-1 mağlup olurken, tek galibiyetini 2-1'lik skorla Bratislava'ya karşı elde etti. Beşiktaş, bu sezon da Avrupa Ligi'nde yeni formatın ilk haftasında Hollanda'da Ajax'a 4-0, ikinci haftada evinde Frankfurt'a 3-1 yenildi.

FRANSIZ EKİPLERLE 11. KARŞILAŞMA

Siyah-beyazlı ekip, Fransız ekipleriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, daha önce Marsilya, Paris Saint-Germain, Auxerre ve Lyon ile rakip oldu. Geride kalan 8 maçta Kartal, 2 galibiyet, 2, beraberlik, 4 de yenilgi aldı. 1994-1995 sezonunda Auxerre ile Kupa Galipler Kupası son 16 turunda oynayan Beşiktaş, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 2-0 yenildi. 1997-1998 sezonunda Paris Saint-Germain ile grup aşamasında mücadele eden siyah-beyazlı takım, evinde 3-1 galip gelirken, Fransa'da ise 2-1 mağlup oldu. 2007-2008'de yine Şampiyonlar Ligi gruplarında bu kez Marsilya ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, dış sahada 2-0 kaybettiği rakibini İnönü'de 2-1'le geçmeyi başardı. 2016-2017 sezonunda Kartal, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile eşleşti. Deplasmanda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, evinde aynı skorla galip gelince mücadele uzatmalara ve ardından da penaltılara gitti. Beşiktaş, penaltılar sonucu rakibine elendi. Kara Kartal, 2017-2018'de ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Monaco ile mücadele etti. Konuk olduğu rakibini 2-1 yenmeyi başaran İstanbul ekibi sahasından ise 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

BRONCKHORST LYON'A YABANCI DEĞİL

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Lyon ile mücadele etmişti. van Bronckhorst'un takımı, Fransa'da oynanan karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

TÜRKLER KARŞISINDA 13. MÜCADELE

Lyon ise Beşiktaş müsabakasıyla birlikte Türk takımlarıyla 13. kez mücadele edecek. Türk takımlarına karşı ilk Avrupa maçına o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda 1991-1992 sezonunda Trabzonspor'la çıkan Olympique Lyon, 4-3 ve 4-1'lik skorlarla müsabakalardan mağlup ayrıldı. Fransız temsilcisi, 1997-1998 sezonunda ise Intertoto Kupası'nda İstanbulspor'la mücadele etti. Lyon, dış sahada 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibini sahasında 2-0'la geçti. 2001-2002'de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Fenerbahçe'yi 1-0 ve 3-1'lik skorlarla yenen Lyon, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda bir kez daha bir Türk takımıyla eşleşti. Olympique Lyon, Denizlispor'a konuk olduğu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı, evinde ise 1-0 kaybetti. 2004-2005'te Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında bir kez daha Fenerbahçe'yle rakip olan Lyon, 3-1 ve 4-2'yle yine kazanan taraf oldu. 2016-2017 sezonunda ise Lyon, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile eşleşti. Fransa'da 2-1 galip gelen Lyon, deplasmanda aynı skorla mağlup olunca mücadele önce uzatmalara ve ardından da penaltılara gitti. Olympique Lyon, penaltılar sonucu tur atlayan taraf oldu.

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