Beşiktaş'ta rekor 21 yıl sonra Bronckhorst ile kırıldı!

IMMOBiLE FIRTINASI Bu sezon Beşiktaş'ın skor yükünü omuzlayan Cirro İmmobile, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta da gol sevinci yaşadı. Ligde sadece 2 karşılaşmayı boş geçen ve fileleri 8 kez havalandırarak maç başına 1 gol ortalamasına ulaşan İtalyan futbolcu, resmi maçlardaki gol sayısını ise 12'ye yükseltti. Ligde 11 isabetli şutu bulunan ve bunların 8'i gol olan İmmobile, şutlarının yüzde 73'ünü gole çevirdi...