Beşiktaş'ta rekor 21 yıl sonra Bronckhorst ile kırıldı!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında birçok eksikle çıktığı maçta Konyaspor'u 2 - 0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Siyah beyazlıların bu galibiyetin ardından 21 yıl sonra gelen bir rekor da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 09:44 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 09:44
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Ayrıca Giovanni van Bronckhorst, John Benjamin Toshack'ın (1997-98) ardından Beşiktaş'ın başındaki ilk sezonunda ilk 4 iç saha maçını kazanan ilk teknik adam oldu.
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