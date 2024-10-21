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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta rekor 21 yıl sonra Bronckhorst ile kırıldı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında birçok eksikle çıktığı maçta Konyaspor'u 2 - 0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Siyah beyazlıların bu galibiyetin ardından 21 yıl sonra gelen bir rekor da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 09:44 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 09:44
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Beşiktaş'ta rekor 21 yıl sonra Bronckhorst ile kırıldı!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 2. haftadaki Antalyaspor maçının ardından ilk 11 yüzü görmemişti. 6 maç aradan sonra yeniden ilk 11'de şans bulan Semih, İmmobile'nin gole çevirdiği penaltıyı yaptırarak yine skora katkı verdi. Semih'in bu sezon Süper Lig'de 2 asisti bulunuyor...

Beşiktaş'ta rekor 21 yıl sonra Bronckhorst ile kırıldı!

IMMOBiLE FIRTINASI

Bu sezon Beşiktaş'ın skor yükünü omuzlayan Cirro İmmobile, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta da gol sevinci yaşadı. Ligde sadece 2 karşılaşmayı boş geçen ve fileleri 8 kez havalandırarak maç başına 1 gol ortalamasına ulaşan İtalyan futbolcu, resmi maçlardaki gol sayısını ise 12'ye yükseltti. Ligde 11 isabetli şutu bulunan ve bunların 8'i gol olan İmmobile, şutlarının yüzde 73'ünü gole çevirdi...

Beşiktaş'ta rekor 21 yıl sonra Bronckhorst ile kırıldı!

SAHASINDA 21 YIL SONRA 4'TE 4 YAPTI

Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, bu sezon sahasındaki 4 lig maçını da kazanırken, Mircea Lucescu yönetimindeki 2003-04 sezonundan 21 yıl sonra ilk kez iç sahada 4'te 4 yaptı.

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