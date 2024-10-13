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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan transfer harekatı! İşte Van Bronckhorst'un listesindeki yıldızlar

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta son zamanlarda alınan başarısız sonuçlar nedeniyle transfer çalışmaları büyük bir hız kazandı. Siyah-beyazlılarda bu anlamda teknik direktör Van Bronckhorst'un devre arası için yönetimden istekleri gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Beşiktaş'tan transfer harekatı! İşte Van Bronckhorst'un listesindeki yıldızlar

Beşıktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelişiyle birlikte yükselişe geçti. Siyah-beyazlılar, iyi bir ivme yakaladı ve oynadığı futbol ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Son haftalarda sahadaki güzel oyununu skora yansıtamadı. Buna rağmen şampiyonluk yarışında en iddialı takım arasında yer alıyor. Yönetim, takımdaki pozitif havayı devre arasında yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirerek daha da artırmak istiyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Ekim ve Kasım aylarındaki zorlu fikstüre hazırlanan siyah-beyazlılarda yönetim de takviye için arayışlara başladı

ÖNCELİK KANAT VE FORVET

Beşıktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, önceki gün yaptığı açıklamada, özellikle hücumda oyuncu takviyesine ihtiyaçları olduğunu dile getirmişti. Bu durumu çok daha önce yönetimle paylaşan Hollandalı hocanın santrfor ve kanat bölgelerine transfer istediği öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, önceliği 2 mevkiye verecek. Beşiktaşlı kurmaylar, büyük önemi kanat takviyesine verirken devre arasında bu bölgeye kesin olarak transfer yapılacak. Siyah-beyazlılar, uzun maratonda İmmobile'ye alternatif bir forvet için de arayışlarını sürdürüyor olacak.

NICOLA ZALEWSKI İLE TEMASTA

Siyah-beyazlı yönetim Roma'nın genç yeteneği Zalewski için de girişim yapıyor. Polonyalı futbolcu, İtalyan devinde kadro dışı bırakılmıştı. Kartal, Roma ile de temasa geçecek. İtalyan kulübü, düşük bir bonservisi kabul ederse Zalewski'nin Ocak ayında da transfer edilmesi mümkün. Bu oyuncu hem bekte hem de kanatlarda forma giyebilen, üçlü savunmaya yatkın, hücum karakterine sahip bir isim.

CIRO'NUN ALTERNATİFİ SCHICK

Beşıktaş'ın daha önce de gündemine aldığı yıldız futbolcu Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick'i gündemine aldı. Alman ekibinde geri planda kalan Çekyalı forvetin ara transfer dönemini beklediği belirtildi. Beşiktaş'ın Schick transferinde kiralama formülü üzerinde durduğu vurgulandı. Siyah-beyazlıların, santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama yoluna yöneleceği kaydedildi.

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