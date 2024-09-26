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Haberler Beşiktaş

Ajax - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi CANLI MAÇ

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar Ajax maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 245'inci maçına çıktı. Daha önceki 244 maçta 92 galibiyet alan Beşiktaş, 49 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken 103 maçta da mağlup olmaktan kurtulamadı. Johan Cruyff Arena'daki karşılaşmayı John Brooks yönetiyor. Ajax - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 21:54 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 22:39
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Ajax - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi CANLI MAÇ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ilk haftada Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor. Amsterdam kentindeki Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalıyor. Sezon boyu çıktığı maçlarda mağlubiyet yaşamayan siyah-beyazlılar, Avrupa'da da başarının anahtarını elde etmek istiyor.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Onana, Al Musrati, Rashica, Gedson, Rafa, Mustafa Hekimoğlu.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

10. KEZ AVRUPA LİGİ'NDE

Avrupa Ligi'ne, daha önce 9 kez katılan siyah-beyazlılar, sadece 3 kez gruptan çıkma başarısını gösterirken 6 kez grup aşamasında elenmişti. UEFA Kupası'nın genelinde ise 3 kez çeyrek final oynayan Beşiktaş, bu çeyrek finallerin ikisini çift maç eleme usulü varken, bir tanesini de Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA'da devam ederek oynamıştı.

YENİ FORMATTA İLK MAÇ

UEFA'nın bu sezon yaptığı format değişikliğinden sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de 36 takımlı lig statüsüne geçildi.

Beşiktaş, 8 farklı takımla 4 içerde 4 dışarda olmak üzere 8 maç oynayacak ve topladığı puanlar 36 takımın yer alacağı sıralamaya dahil edilecek. 36 takımlı sıralamada ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. Son 16 turuna kalacak diğer 8 takım ise 9 ve 24'üncü sıradaki 16 takımın oynayacağı elemeler sonrası belirlenecek. Ayrıca UEFA'nın yaptığı yeni format değişikliğinde, lig aşamasından sonraki turlara Şampiyonlar Ligi'nde elenen takımlar katılamıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 245'İNCİ RANDEVU

Siyah-beyazlılar Ajax maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 245'inci maçına çıktı.

Daha önceki 244 maçta 92 galibiyet alan Beşiktaş, 49 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken 103 maçta da mağlup olmaktan kurtulamadı. 244 maçta rakip ağlara 328 gol atan Beşiktaş, kalesinde 369 gol gördü.

BRONCKHORST SÜRPRİZ İSTEMİYOR

Bu sezon Süper Lig'e ve Avrupa'ya çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş ligde 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik, Avrupa Ligi elemesinde de 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Beşiktaş ayrıca Süper Kupa'da da Galatasaray'ı mağlup edip kupanın sahibi olmuştu.

Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nde de ilk maçından galibiyetle ayrılıp yenilmeme serisini sürdürmek istiyor.

Beşiktaş'ın Ajax karşısında eksik ve cezalı futbolcusu bulunmuyor. Siyah- beyazlıların 11'i şu şekilde; "Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Onana, Al Musrati, Rashica, Gedson, Rafa, Mustafa Hekimoğlu."

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