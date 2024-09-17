  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş’ta Eyüpspor mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig’in 6’ncı haftasında Eyüpspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 14:52
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş’ta Eyüpspor mesaisi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular ise pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları antrenmanı, ısınma koşularıyla devam ettirdi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

F.Bahçe'de derbi müjdesi!
Buruk'tan derbi öncesi takıma flaş uyarı!
DİĞER
40 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ göz kapaklarını mı aldırdı? Sosyal medya onu konuştu!
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran'ın ifadesine ulaşıldı! O isimler serbest
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu!
Buruk'tan radikal karar! F.Bahçe derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş’ta Eyüpspor mesaisi Beşiktaş’ta Eyüpspor mesaisi 14:52
Galatasaray - Gaziantep maçı tüm detayları! Galatasaray - Gaziantep maçı tüm detayları! 14:50
F.Bahçe'de derbi müjdesi! F.Bahçe'de derbi müjdesi! 14:40
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, hangi kanalda? 14:27
G.Saray'da Terim ve Aysal gelişmesi! G.Saray'da Terim ve Aysal gelişmesi! 13:56
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! Sneijder... G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! Sneijder... 13:55
Daha Eski
O yıldıza yurt dışında büyük övgü! O yıldıza yurt dışında büyük övgü! 13:53
Bologna - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Bologna - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? 11:32
Sparta Prag - Salzburg maçı hangi kanalda? Sparta Prag - Salzburg maçı hangi kanalda? 11:37
Celtic - Slovan Bratislava maçı ne zaman? Celtic - Slovan Bratislava maçı ne zaman? 11:41
Buruk'tan derbi öncesi takıma flaş uyarı! Buruk'tan derbi öncesi takıma flaş uyarı! 11:43
Club Brugge - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Club Brugge - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 11:45