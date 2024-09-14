Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
İdman 5'e 2 çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmayla sona erdi.
Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.