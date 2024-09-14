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Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır!

Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 14:22
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Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

İdman 5'e 2 çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmayla sona erdi.

Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

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